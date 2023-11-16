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Многое теряете: о каких трех секретных функциях Android не знает большинство пользователей

Автор
Елена Руденко Елена Руденко
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Телефон Новость обновлена 16 ноября 2023, 08:27
Телефон. Фото Freepik

Многие даже не знают об этих удобных штуках

Простые советы помогут ускорить работу телефона, а также у гаджета есть возможности, о которых многие не догадываются. Речь идет о дополнительных функциях Android.

О них рассказал сайт itechuа. Функции могут помочь в разных ситуациях.

Воспроизведение текста голосом

Иногда эта возможность просто необходима, а получить доступ к ней просто.

  • открыть меню "Настройки";
  • в "Специальных возможностях" выбрать "Синтезирование языка";
  • выбрать синтезатор языка, используемый язык, скорость речи и тон голоса.

Есть возможность использования встроенного синтезатора Google, или программы, встроенную в вашу версию андроида. Кроме того, можно скачать соответствующее приложение на Play Маркете. Чтобы прослушать текст, нужно нажать кнопку "Воспроизвести". В настройках можно выбирать язык.

Гостевой режим

Эта функция незаменима, если есть необходимость отдать телефон кому-то, кому вы не очень доверяете. С ее помощью можно настроить доступ только к избранным программам.

Как его включить:

  • на панели управления нажать на свой аватар;
  • кликнуть на иконку "Добавить гостя";
  • выбрать, какой гость будет входить в телефон: новый или постоянный. Если вы выбрали нового гостя, то при выходе из режима все данные, сохраненные в нем, удаляются, а при выборе постоянного – нет;
  • для выхода из этого режима нужно снова нажать на аватар и выбрать пункт "Ваш аккаунт Google".

Лупа

Эта функция — настоящее спасение для людей с плохим зрением, или в случае, когда текст слишком мелкий. Также лупа дает возможность лучше рассмотреть детали на фото.

Как ее активировать:

  • в Настройках зайти в Специальные возможности;
  • найти пункт "Экранная лупа";
  • после этого в несколько касаний можно увеличивать и приближать текст и изображение.

Ранее "Телеграф" рассказывал, действительно ли на телефоне необходим антивирус. Если вы все же решили обходиться без него, нужно соблюдать два правила.

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