Многое теряете: о каких трех секретных функциях Android не знает большинство пользователей
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 1971
Многие даже не знают об этих удобных штуках
Простые советы помогут ускорить работу телефона, а также у гаджета есть возможности, о которых многие не догадываются. Речь идет о дополнительных функциях Android.
О них рассказал сайт itechuа. Функции могут помочь в разных ситуациях.
Воспроизведение текста голосом
Иногда эта возможность просто необходима, а получить доступ к ней просто.
- открыть меню "Настройки";
- в "Специальных возможностях" выбрать "Синтезирование языка";
- выбрать синтезатор языка, используемый язык, скорость речи и тон голоса.
Есть возможность использования встроенного синтезатора Google, или программы, встроенную в вашу версию андроида. Кроме того, можно скачать соответствующее приложение на Play Маркете. Чтобы прослушать текст, нужно нажать кнопку "Воспроизвести". В настройках можно выбирать язык.
Гостевой режим
Эта функция незаменима, если есть необходимость отдать телефон кому-то, кому вы не очень доверяете. С ее помощью можно настроить доступ только к избранным программам.
Как его включить:
- на панели управления нажать на свой аватар;
- кликнуть на иконку "Добавить гостя";
- выбрать, какой гость будет входить в телефон: новый или постоянный. Если вы выбрали нового гостя, то при выходе из режима все данные, сохраненные в нем, удаляются, а при выборе постоянного – нет;
- для выхода из этого режима нужно снова нажать на аватар и выбрать пункт "Ваш аккаунт Google".
Лупа
Эта функция — настоящее спасение для людей с плохим зрением, или в случае, когда текст слишком мелкий. Также лупа дает возможность лучше рассмотреть детали на фото.
Как ее активировать:
- в Настройках зайти в Специальные возможности;
- найти пункт "Экранная лупа";
- после этого в несколько касаний можно увеличивать и приближать текст и изображение.
Ранее "Телеграф" рассказывал, действительно ли на телефоне необходим антивирус. Если вы все же решили обходиться без него, нужно соблюдать два правила.