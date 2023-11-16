Багато чого втрачаєте: про які три секретні функції Android не знає більшість користувачів
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Багато хто навіть не знає про ці зручні штуки
Прості поради допоможуть прискорити роботу телефону, а також гаджет має можливості, про які багато хто не здогадується. Йдеться про додаткові функції Android.
Про них розповів сайт itechuа. Функції можуть допомогти у різних ситуаціях.
Відтворення тексту голосом
Іноді ця можливість просто необхідна, а отримати доступ до неї просто.
- відкрити меню "Налаштування";
- у "Спеціальних можливостях" вибрати "Синтезування мови";
- вибрати синтезатор мови, використовувану мову, швидкість мови та тон голосу.
Є можливість використання вбудованого синтезатора Google або програми, вбудованої у вашу версію андроїда. Крім того, можна скачати відповідний додаток на Play Маркеті. Щоб прослухати текст, натисніть кнопку "Відтворити". У налаштуваннях можна вибирати мову.
Гостьовий режим
Ця функція є незамінною, якщо є необхідність віддати телефон комусь, кому ви не дуже довіряєте. З її допомогою можна налаштувати доступ лише до вибраних програм.
Як його включити:
- на панелі керування натиснути на свій аватар;
- клікнути на іконку "Додати гостя";
- вибрати, який гість входитиме до телефону: новий або постійний. Якщо ви вибрали нового гостя, то при виході з режиму всі дані, збережені в ньому, видаляються, а при виборі постійного – ні;
- для виходу з цього режиму потрібно знову натиснути на аватар і вибрати пункт Ваш обліковий запис Google.
Лупа
Ця функція – справжній порятунок для людей з поганим зором, або якщо текст надто дрібний. Також лупа дозволяє краще розглянути деталі на фото.
Як її активувати:
- у Налаштуваннях зайти до Спеціальних можливостей;
- знайти пункт "Екранна лупа";
- після цього кілька дотиків можна збільшувати та наближати текст і зображення.
Раніше "Телеграф" розповідав, чи справді на телефоні необхідний антивірус. Якщо ви все ж таки вирішили обходитися без нього, потрібно дотримуватися двох правил.