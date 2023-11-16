Багато чого втрачаєте: про які три секретні функції Android не знає більшість користувачів

Багато хто навіть не знає про ці зручні штуки

Прості поради допоможуть прискорити роботу телефону, а також гаджет має можливості, про які багато хто не здогадується. Йдеться про додаткові функції Android.

Про них розповів сайт itechuа. Функції можуть допомогти у різних ситуаціях.

Відтворення тексту голосом

Іноді ця можливість просто необхідна, а отримати доступ до неї просто.

відкрити меню "Налаштування";

у "Спеціальних можливостях" вибрати "Синтезування мови";

вибрати синтезатор мови, використовувану мову, швидкість мови та тон голосу.

Є можливість використання вбудованого синтезатора Google або програми, вбудованої у вашу версію андроїда. Крім того, можна скачати відповідний додаток на Play Маркеті. Щоб прослухати текст, натисніть кнопку "Відтворити". У налаштуваннях можна вибирати мову.

Гостьовий режим

Ця функція є незамінною, якщо є необхідність віддати телефон комусь, кому ви не дуже довіряєте. З її допомогою можна налаштувати доступ лише до вибраних програм.

Як його включити:

на панелі керування натиснути на свій аватар;

клікнути на іконку "Додати гостя";

вибрати, який гість входитиме до телефону: новий або постійний. Якщо ви вибрали нового гостя, то при виході з режиму всі дані, збережені в ньому, видаляються, а при виборі постійного – ні;

для виходу з цього режиму потрібно знову натиснути на аватар і вибрати пункт Ваш обліковий запис Google.

Лупа

Ця функція – справжній порятунок для людей з поганим зором, або якщо текст надто дрібний. Також лупа дозволяє краще розглянути деталі на фото.

Як її активувати:

у Налаштуваннях зайти до Спеціальних можливостей;

знайти пункт "Екранна лупа";

після цього кілька дотиків можна збільшувати та наближати текст і зображення.

Раніше "Телеграф" розповідав, чи справді на телефоні необхідний антивірус. Якщо ви все ж таки вирішили обходитися без нього, потрібно дотримуватися двох правил.