Украина просит у США истребители F/A-18 Hornet: чем они лучше и хуже F-16

Палубный F/A-18 Hornet разительно отличается от F-16 и не всегда в лучшую сторону

В списке необходимого ВСУ вооружения от США, который передала Украина, насчитывается целый ряд позиций. В их числе самолет, который может стать добавлением к уже обещанным F-16 Falkon – истребитель F/A-18 Hornet.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на документы, с которыми ознакомилось информагентство. И попадание в этот перечень F/A-18 Hornet довольно интересно.

Так, прежде всего "Хорнет" в целом является самолетом одного типа с F-16, это также легкий истребитель, правда палубный, то есть предназначен для использования с авианосцев, что предполагает определенную специфику. Кроме того, F/A-18 чуть моложе – он был принят на вооружение на пять лет позже F-16, в 1983 году.

Палубный истребитель – тяжелее, надежнее, но не такой маневренный

Коренным отличием F/A-18 от F-16 является именно его "палубный" статус, из-за чего Hornet имеет два двигателя против одного у Falkon. Поскольку Hornet летает над морем, ему желательно иметь два двигателя для повышения живучести, чтобы гарантированно вернуться на авианосец, что имеет как плюсы, так и минусы.

Так, из-за двух двигателей Hornet тяжелее – 10,4 тонны пустой и 23,7 тонны при максимальной нагрузке (9,5 и 21,5 тонн соответственно у Falkon). Это в свою очередь негативно отражается на летных характеристиках, поскольку хотя двигателей и два, вес и размеры самолета ухудшают его аэродинамические показатели:

максимальная скорость – 1915 км/ч у F/A-18 и 2178 км/ч у F-16;

максимальный потолок — 15 000 метров и 15240 метров в пользу F-16;

максимальная дальность полета – 2000 км (с дополнительными топливными баками более 3000 км, но тогда придется ставить меньше оружия) и 4000 км опять же в пользу F-16, поскольку два двигателя потребляют и вдвое больше топлива, а 2 тонны веса преимущества не позволяют разместить его достаточно много, если не снимать вооружение.

При этом состав и количество вооружения в целом сопоставимы – это 20-мм шестиствольная авиационная пушка, ракеты класса "воздух-воздух", "воздух-поверхность" и авиабомбы.

Сравнение F/A-18 Hornet и F-16 Инфографика - РБК-Украина

Основным минусом F/A-18 в условиях войны в Украине является количественный фактор. Как пояснил "РБК-Украина" авиаэксперт, ведущий научный сотрудник Национального авиационного университета Валерий Романенко, Hornet не производят с 1988 года в США и с 1990-го — в Австралии. То есть, в случае поломки брать запчасти неоткуда, кроме как с других самолетов. В то же время F-16 производится уже более 40 лет (с 1978 года) и восполнить их потери намного проще, тем более что и произведено их было более 4600 единиц (F/A-18 — около 2000 единиц).

Кроме новых самолетов Украина просит у США усилить противовоздушную оборону за счет новейшего комплекса ПВО THAAD.