Опубликованы снимки визуализации iPhone X в необычных цветах

Выход iPhone 8 (PRODUCT) RED наделал много шума в сети и спровоцировал слухи о том, что и iPhone X может достаться корпус нового цвета. Издание iClarified поделилось свежей порцией рендеров от Мартина Хайека.

Поскольку iPhone X так или иначе является статусной вещью, дизайнер решил представить его на фоне пары туфель Christian Louboutin. Черный и красный цвета смартфона неплохо перекликаются с отделкой обуви.

Согласно изображениям Мартина Хайека, iPhone X (PRODUCT) RED будет выглядит довольно строго и обладает лаконичным матовым корпусом.

iPhone X в золотом цвете представлен на фоне светлых туфлей.

Такой вариант выглядит менее строго, а блеск золота кажется довольно приглушенным.

Все изображения основаны на представлениях дизайнера о том, как могут выглядеть смартфоны в случае, если Apple решит добавить новые расцветки. Со стороны представителей корпорации никакой информации о подобных планах не поступало.