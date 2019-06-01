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Гугл выпустил дудл к Международному дню защиты детей

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Гугл выпустил дудл к Международному дню защиты детей
07:10 Сегодня Телеграф

Новости технологии: Дудл выполнен в форме детской площадки, на котором веселятся дети-буквы слова Google.

Международный день защиты детей – один из самых старых международных праздников. Отмечать его решили в 1925 году в Женеве на Всемирной конференции, посвященной вопросам благополучия детей.

Однако история умалчивает, почему этот детский праздник решили отмечать именно 1 июня.

У Международного дня защиты детей есть флаг. На зеленом фоне, символизирующем рост, гармонию, свежесть и плодородие, вокруг знака Земли размещены стилизованные фигурки – красная, желтая, синяя, белая и черная. Эти фигурки символизируют разнообразие и терпимость. Знак Земли, размещенный в центре, – это символ нашего общего дома.

Международный день защиты детей отмечают речами и дискуссиями о правах и благополучии детей, проводят показы новых детских художественных фильмов и телепередач, устраивают спортивные соревнования для детей, часто приглашая к участию и родителей.

 

Но День защиты детей – это не только веселый праздник для самих детей, это и напоминание обществу о необходимости защищать права ребенка, чтобы все дети росли счастливыми, учились, занимались любимым делом и в будущем стали замечательными родителями и гражданами своей страны.

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Технологии, Гугл, День защиты детей, Международный день защиты детей, Doodle, Техно, 1 июня, Ддудл к Международному дню защиты детей.
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