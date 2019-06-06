ChipSats: "рой" из микроспутников принес успешные результаты (Видео)

Новости технологии: Американские ученые рассказали о работе 105 микроскопических спутников.

Успешный запуск сразу 60 спутников будущей глобальной системы коммуникаций Starlink ознаменовал начало практического применения "роев" космических аппаратов, состоящих из сотен и тысяч сравнительно простых узлов. Не менее впечатляющего успеха в этом добилась команда американского профессора Мейсона Пека (Mason Peck), главы Space Systems Design Studio в Корнеллском университете. По сообщению пресс-службы вуза, недавно разработчикам удалось установить контакт с сотней миниатюрных спутников, доставленных на орбиту еще три месяца назад.

Аппараты Sprite ChipSats весят всего по четыре грамма, что позволяет отнести их к самой миниатюрной категории "фемтоспутников" (для сравнения, масса спутников проекта Starlink составляет более 220 килограммов). Еще в ноябре 2018 года они были доставлены на борт МКС ракетой Cygnus NG-10, в небольшой "коробке" Kicksat-2. Эта система выведения на спутниковой платформе CubeSat отправилась в свободный полет 18 марта и на высоте около 300 километров рассеяла все 105 аппаратов ChipSats. Фемтоспутники оставались в полете несколько дней, пока ученые проверяли их работу, после чего сгорели в земной атмосфере.

Проект разрабатывается еще с 2011 года. Каждый из запущенных прототипов весит около четырех граммов и имеет форму небольшого плоского прямоугольника размерами 1,4 х 3,5 сантиметра. По сути, это устойчивая к воздействию факторов космического пространства "голая" электронная плата, несущая несколько датчиков и систему ближней связи, которая передает телеметрию и прочие данные короткими импульсами на волне 400 МГц.

Мощностью ChipSats не отличаются, но их задача иная - впервые продемонстрировать работу "орбитального роя" космических аппаратов. Ученым действительно удалось получить с них сигнал, за полетом проследили и некоторые любители космонавтики. Вообще, стоимость каждого миниатюрного спутника не превышает 100 долларов, однако их оказалось так много, что за помощью в реализации проекта разработчикам пришлось обратиться к энтузиастам.

Нужную для производства и запуска сумму удалось собрать с помощью краудфандинговой платформы Kickstarter. Люди, вложившие в проект достаточно средств, могли получить с одного из ChipSats и собственный "кастомизированный" сигнал. "Задачей "спрайтов" на KickSat-2 была демонстрация базовых функций, включая связь без нарушения коммуникаций других спутников, - говорит Мейсон Пек. Следующее поколение аппаратов будет иметь GPS-датчики, сможет измерять поведение атмосферы, магнитных полей и так далее".