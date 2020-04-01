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"Space Fence": США поставили на вооружение новую систему обнаружения космических объектов

"Space Fence": США поставили на вооружение новую систему обнаружения космических объектов
02:28 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay

Новости технологии:Космические силы США вооружились системой слежки за объектами на орбите Земли.

Космические силы США вооружились системой слежки за спутниковыми объектами Space Fence ("Космическая ограда"), в основе которой находится радиолокационная станция S-диапазона (2 — 4 гигагерца). Об этом пишет издание C4ISRNET.

Последние годы американские военные применяли в своей работе Сеть космического наблюдения (Space Surveillance Network), состоящую из наземных и космических систем обнаружения различных объектов. Эта система позволяла сопровождать 26 тыс. различных космических объектов.

При этом количество объектов на орбите Земли постоянно увеличивается, поэтому американские военные начали разрабатывать новую систему отслеживания. Новое устройство Space Fence состоит из приемо-передающих модулей на базе нитрида галлия и находится на атолле Кваджалейн, принадлежащем к Маршалловым островам.

Space Fence сможет одновременно сопровождать 200 тыс. космических объектов, а за сутки обрабатывать данные о 1, 5 млн обнаруженных целей. При этом радары Space Fence могут обнаружить любой объект на орбите Земли размером более 10 см.

Часть полученных данных американские военные будут передавать в Европейское космическое агентство, а также агентствам Австралии, Южной Кореи, Японии, Канады и Великобритании.

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Космос, Спутники, Космические силы США, Space Fence.
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