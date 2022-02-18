Обязательный техосмотр: кому могут отказать в ТО и почему

Водителям нужно быть внимательными.

В Украине в 2022 году планирует вернуть осмотр автомобилей не только коммерческой сферы, но и обычных, которые передвигаются по дорогам общего пользования. Часть из них может не пройти сертификацию. Не все водители довольны потенциальным введением ТО.

Уже зарегистрирована петиция к президенту с просьбой не принимать соответствующий закон. По мнению авторов, это увеличит коррупцию. Также указано, что многие украинцы ездят на старых авто, заменить которые не имеют возможности.

За 47 дней до окончания срока подписания петицию поддержали более девяти тысяч человек из 25 тысяч необходимых. Отметим что кроме того что, согласно планам, техосмотр в будущем будут фиксировать на фото и видео, а также выдавать электронные талоны по его прохождении, новшества на этом могут не закончиться. Как сообщает "Судебно-юридическая газета", при определённых обстоятельствах в проведение техосмотра может быть отказано.

Для этого есть как документальные причины, так и вопросы к механической составляющей автомобиля. Что касается документов, проблемы могут возникнуть:

если фактические данные транспорта не соответствуют документальной информации

если в них не совпадают номерные знаки, VIN-код

если нет документа удостоверяющего личность и свидетельства о регистрации.

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Механические проблемы:

неисправности в тормозной системе

несоответствие нормам технического регламента в световых приборах (фары с нарушениями требований ПДД, например в тонировке или цветные, а также если они повреждены)

если нет дворников или они неисправны

если шины находятся в неудовлетворительном состоянии или не соответствуют заводским размерам.

Отметим также что причиной может стать неисправность двигателя. Как ранее писал "Телеграф", техосмотр могут не пройти у кого нет катализатора. Также в зоне риска машины у которых течёт масло или аккумуляторная жидкость. За несвоевременное прохождение техосмотра водителей хотят штрафовать.