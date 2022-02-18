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Обов’язковий техогляд: кому можуть відмовити у ТО та чому

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Машини повинні відповідати техдокументації
Машини повинні відповідати техдокументації

Водіям треба бути уважними.

В Україні в 2022 році планують повернути огляд автомобілів не лише комерційної сфери, а й звичайних, які пересуваються дорогами загального користування. Частина може не пройти сертифікацію. Не всі водії задоволені потенційним запровадженням ТО.

Вже зареєстровано петицію до президента з проханням не приймати відповідного закону. На думку авторів, це збільшить корупцію. Також зазначено, що багато українців їздять на старих авто, замінити які не мають змоги.

За 47 днів до закінчення терміну підписання петицію підтримали понад дев’ять тисяч осіб із 25 тисяч необхідних. Крім того, що, згідно з планами, техогляд у майбутньому фіксуватимуть на фото і відео, а також видавати електронні талони після його проходження, нововведення на цьому можуть не закінчитися. Як повідомляє "Судово-юридична газета", за певних обставин у проведення техогляду може бути відмовлено.

Для цього є документальні причини, так і питання до механічної складової автомобіля. Щодо документів, проблеми можуть виникнути :

  • якщо фактичні дані транспорту не відповідають документальній інформації
  • якщо в них не збігаються номерні знаки, VIN-код
  • якщо немає документа, що засвідчує особу та свідоцтва про реєстрацію.

Механічні проблеми:

  • несправності в гальмівній системі
  • невідповідність нормам технічного регламенту у світлових приладах (фари з порушеннями вимог ПДР, наприклад, у тонуванні або кольорові, а також якщо вони пошкоджені)
  • якщо немає двірників або вони несправні
  • якщо шини перебувають у незадовільному стані або не відповідають заводським розмірам.

Зазначимо також, що причиною може стати несправність двигуна. Як раніше писав "Телеграф", техогляд можуть не пройти у кого немає каталізатора. Також у зоні ризику машини у яких тече мастило або акумуляторна рідина. За невчасне проходження техогляду водіїв хочуть штрафувати.

Теги:
#Автомобіль #Двигун #Документи #Петиція #Техогляд
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