Renault представила электрический Master 2024 с совершенно новым дизайном

Есть варианты также с другими видами двигателей

Renault выпускает свой фургон Master уже больше 10 лет. Но в этот раз он ни разу не получал новый дизайн.

И теперь компания представила коммерческий автомобиль под названием Master, который кардинально сменили как снаружи, так и внутри. Об этом сообщает издание Сarscoops.com.

Дизайн и технические характеристики Renault Master

Новое поколение фургона получило аэродинамический дизайн, благодаря чему обеспечивается лучшая экономичность в этом классе авто. В поколении 2024 года очень большой выбор двигателей – дизельные, электрические и даже водородные.

Среди дизельных двигателей есть четыре варианта с разной мощностью — на 105, 130, 150 и 170 "лошадей". Все они могут предлагаться как с механической, так и с автоматической КПП.

Электрический вариант фургона также имеет 2 варианта с разными мощностями — на 129 или 141 лошадиную силу. Запас хода в менее мощной версии невелик – всего 180 км, поэтому этот фургон скорее подойдет для перевозок по городу. Для больших дальностей есть вариант с большей батареей – на 87 кВт•ч. Она может обеспечить дальность хода до 410 км. Только более мощную версию батареи можно заряжать на станциях быстрой зарядки. Всего за 30 минут при постоянном токе в 130 кВт заряд увеличивается до 229 км запаса хода.

Вскоре Renault также должна выпустить еще 2 версии своего фургона – с трансмиссией на топливных элементах, а также водородным двигателем. Характеристики этих автомобилей компания держит в секрете.

Заглянув в салон, мы видим обычный сенсорный экран с диагональю в 10 дюймов. В него встроены сервисы Google. Есть цифровая приборная панель, климат-контроль и т.д.

В салоне есть багажное отделение, оно имеет емкость 135 литров. Пассажиры могут подзаряжать свои гаджеты с помощью беспроводной зарядки, а также портов USB-C.

Большие фургоны Renault Master будут складываться на заводе во Франции. Цены обещают объявить весной следующего года, когда автомобиль появится на рынке.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что самые известные дизельные фургоны превратят в электрокары по смешной цене.