Renault представила електричний Master 2024 з повністю новим дизайном
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Є варіанти також з іншими видами двигунів
Renault випускає свій фургон Master уже понад 10 років. Та за цей раз він жодного разу не отримував нового дизайну.
І тепер компанія представила новий комерційний автомобіль під назвою Master, який кардинально змінили як зовні, так і всередині. Про це повідомляє видання Сarscoops.com.
Дизайн та технічні характеристики Renault Master
Нове покоління фургона отримало аеродинамічний дизайн, завдяки чому забезпечується найкраща економічність у цьому класі авто. У поколінні 2024 року дуже великий вибір двигунів — дизельні, електричні та навіть водневі.
Серед дизельних двигунів є чотири варіанти з різною потужністю — на 105, 130, 150 та 170 "коней". Усі вони можуть пропонуватись як з механічною, так і автоматичною КПП.
Електричний варіант фургона також має 2 варіанти з різними потужностями — на 129 чи 141 кінську силу. Запас ходу у менш потужній версії невеликий — всього 180 км, тому цей фургон скоріш підійде для перевезень у межах міста. Для великих дальностей є варіант з великою батареєю — на 87 кВт•год. Вона може забезпечити дальність ходу до 410 км. Тільки потужнішу версію батареї можна заряджати на станціях швидкої зарядки. Всього за 30 хвилин при постійному струмі у 130 кВт заряд збільшується до 229 км запасу ходу.
Скоро Renault також має випустити ще 2 версії свого фургона — з трансмісією на паливних елементах, а також водневим двигуном. Характеристики цих авто компанія тримає у секреті.
Заглянувши у салон, бачимо звичайний сенсорний екран з діагоналлю у 10 дюймів. У нього вбудовані сервіси Google. Є цифрова панель приладів, клімат-контроль тощо.
У салоні є багажне відділення, воно має місткість 135 літрів. Пасажири можуть підзаряджати свої гаджети за допомогою бездротової зарядки, а також портів USB-C.
Великі фургони Renault Master складатимуть на заводі у Франції. Ціни обіцяють оголосити навесні наступного року, коли автомобіль з’явиться на ринку.
Раніше "Телеграф" розповідав, що найвідоміші дизельні фургони перетворять на електрокари за смішну ціну.