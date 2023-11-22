Renault представила електричний Master 2024 з повністю новим дизайном

Є варіанти також з іншими видами двигунів

Renault випускає свій фургон Master уже понад 10 років. Та за цей раз він жодного разу не отримував нового дизайну.

І тепер компанія представила новий комерційний автомобіль під назвою Master, який кардинально змінили як зовні, так і всередині. Про це повідомляє видання Сarscoops.com.

Дизайн та технічні характеристики Renault Master

Нове покоління фургона отримало аеродинамічний дизайн, завдяки чому забезпечується найкраща економічність у цьому класі авто. У поколінні 2024 року дуже великий вибір двигунів — дизельні, електричні та навіть водневі.

Серед дизельних двигунів є чотири варіанти з різною потужністю — на 105, 130, 150 та 170 "коней". Усі вони можуть пропонуватись як з механічною, так і автоматичною КПП.

Електричний варіант фургона також має 2 варіанти з різними потужностями — на 129 чи 141 кінську силу. Запас ходу у менш потужній версії невеликий — всього 180 км, тому цей фургон скоріш підійде для перевезень у межах міста. Для великих дальностей є варіант з великою батареєю — на 87 кВт•год. Вона може забезпечити дальність ходу до 410 км. Тільки потужнішу версію батареї можна заряджати на станціях швидкої зарядки. Всього за 30 хвилин при постійному струмі у 130 кВт заряд збільшується до 229 км запасу ходу.

Скоро Renault також має випустити ще 2 версії свого фургона — з трансмісією на паливних елементах, а також водневим двигуном. Характеристики цих авто компанія тримає у секреті.

Заглянувши у салон, бачимо звичайний сенсорний екран з діагоналлю у 10 дюймів. У нього вбудовані сервіси Google. Є цифрова панель приладів, клімат-контроль тощо.

У салоні є багажне відділення, воно має місткість 135 літрів. Пасажири можуть підзаряджати свої гаджети за допомогою бездротової зарядки, а також портів USB-C.

Великі фургони Renault Master складатимуть на заводі у Франції. Ціни обіцяють оголосити навесні наступного року, коли автомобіль з’явиться на ринку.

Раніше "Телеграф" розповідав, що найвідоміші дизельні фургони перетворять на електрокари за смішну ціну.