Три самых ожидаемых премиум-авто, которые выйдут в 2024 году (фото)

Эти роскошные авто будут стоить более сотни тысяч долларов

В следующем году мир увидит множество новых авто. Среди них будут как бюджетные, так и лакшеры-машины, с дизельными, бензиновыми, гибридными и даже водородными двигателями.

В 2024 году появится несколько интересных премиум-авто от самых популярных немецких производителей – Audi Q6 e-tron, BMW X2 и Mercedes EQG. Расскажем о них поподробнее.

Audi Q6 e-tron

В 2024 году компания Audi решила еще больше расширить свой ассортимент электрокаров. В следующем году свет увидит новый внедорожник и седан Sportback Audi Q6 e-tron.

Автомобиль будет построен на той же платформе, что и раньше, и будет сходство с Porsche Macan EV. Электрокар оснащен аккумуляторной батареей на 100 кВт, что придаст запас хода около 640 км.

BMW X2

В 2024 году с конвейера сойдет также новое поколение BMW X2, представленное в октябре этого года. У автомобиля будут две версии с различными силовыми агрегатами и целым перечнем сверхсовременных технологий. Например, сенсорное и голосовое управление, интеллектуальный помощник, созданный на базе системы BMW iDrive 9. Есть также камера, которую развернули в салон. Используется она для записи видео и фотографий.

Под капотом будет 2-литровый бензиновый двигатель, развивающий 241 лошадиную силу, с помощью которого машина будет разгоняться до сотни за 6 секунд. Неплохо, как для базового двигателя, правда? В продвинутой версии будет также 2-литровый бензиновый двигатель, но гораздо более мощный — на 312 лошадиных сил.

Mercedes EQG

В 2024 году также появится электрический классический внедорожник Mercedes EQG, умеющий совершать танковый разворот. Силовая установка будет состоять из 4 моторов и аккумуляторной батареи, которая будет иметь на 40% большую плотность энергии благодаря кремниевому аноду. Это обеспечит большой запас хода.

Новый "Гелик" также будет иметь другой дизайн, с двухцветной схемой. Она состоит из черного цвета сверху и алюминия снизу. Решетка радиатора будет черной и будет иметь светящуюся звезду. Вокруг звезды будет анимированный рисунок. Вместо запасного колеса будет ящик для зарядки.

Ранее "Телеграф" сообщал, что китайский "Майбах" представят 23 декабря. Названы первые подробности об этом электрокаре и ценах на него.