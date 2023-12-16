Три найочікуваніших преміум-авто, які вийдуть у 2024 році (фото)

Ці розкішні авто коштуватимуть понад сотню тисяч доларів

Наступного року світ побачить багато нових авто. Серед них будуть як бюджетні, так і лакшері-машини, з дизельними, бензиновими, гібридними і навіть водневими двигунами.

У 2024 році з’явиться декілька цікавих преміум-авто від найпопулярніших німецьких виробників — Audi Q6 e-tron, BMW X2 та Mercedes EQG. Розповімо про них детальніше.

Audi Q6 e-tron

У 2024 році компанія Audi вирішила ще більше розширити свій асортимент електрокарів. Наступного року світ побачить новий позашляховик та седан Sportback Audi Q6 e-tron.

Автомобіль буде побудований на тій же платформі, що і раніше, і матиме схожість з Porsche Macan EV. Електрокар оснащений акумуляторною батареєю на 100 кВт, що надаватиме запасу ходу близько 640 км.

BMW X2

У 2024 році з конвеєра зійде також нове покоління BMW X2, яке представили у жовтні цього року. Автомобіль матиме 2 версії з різними силовими агрегатами та цілим переліком надсучасних технологій. Наприклад, сенсорне та голосове управління, інтелектуальний помічник, який створено на базі системи BMW iDrive 9. Є також камера, яка повернута в салон. За допомогою її можна записувати відео та фото.

Під капотом буде 2-літровий бензиновий двигун, який розвиває 241 кінську силу, за допомогою якого машина розганятиметься до сотні за 6 секунд. Непогано, як для базового мотора, правда? У просунутій версії буде також 2-літровий бензиновий двигун, але набагато потужніший — на 312 кінських сил.

Mercedes EQG

У 2024 році також з’явиться електричний класичний позашляховик Mercedes EQG, який уміє робити танковий розворот. Силова установка складатиметься з 4 моторів та акумуляторної батареї, яка матиме більшу на 40% щільність енергії завдяки кремнієвому аноду. Це забезпечить великий запас ходу.

Новий "Гелік" також матиме інший дизайн, з двоколірною схемою. Вона складатиметься з чорного кольору зверху та алюмінію знизу. Решітка радіатора буде чорною і матиме зірку, яка світиться. Навколо зірки буде анімований малюнок. Замість запасного колеса буде ящик для зарядки.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що китайський "Майбах" представлять 23 грудня. Названо перші подробиці про цей електрокар та ціни на нього.