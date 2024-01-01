В Украине заметили один из новейших электрических пикапов класса люкс (фото)

Он может ездить по воде

В Украине был замечен один из новейших электрических пикапов. Этот автомобиль относится к классу люкс и выпускается ограниченным тиражом в США.

Речь идет о пикапе Rivian R1T ’2022 года выпуска. Подходящее фото автомобиля показали на инстаграмм-странице topcars_u.a.

Что известно об этом Rivian R1T ’2022

Сфотографированный на улицах Украины Rivian R1T – это полноприводный пикап первого поколения модели с электродвигателями. Он оборудован максимально высоким клиренсом – 360 мм, и может проезжать брод глубиной до 1 метра.

Интересной особенностью этого пикапа является наличие четырех электромоторов – по одному на каждое колесо. Колесная база автомобиля составляет 3450 мм.

Передняя ось имеет мощность 421 лошадиную силу, задняя – 426 л.с. Батарея — 135 кВт/ч. Разгоняется автомобиль с нуля до сотни всего за 3 секунды и может перевозить груз весом до 800 кг.

Запас хода пикапа – 640 километров. Он оснащен 11 камерами, 12 датчиками и другими современными функциями. Стоит модель около 105 тысяч долларов (в зависимости от комплектации).

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