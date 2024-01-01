В Україні помітили один з найновіших електричних пікапів класу люкс (фото)
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Він може їздити по воді
В Україні помітили один з найновіших електричних пікапів світу. Це авто належить до класу люкс і випускається обмеженим тиражем у США.
Йдеться про пікап Rivian R1T ‘2022 року випуску. Відповідне фото автомобіля показали на інстаграм-сторінці t.o.p.c.a.r.s_u.a.
Що відомо про цей Rivian R1T ‘2022
Сфотографований на вулицях України Rivian R1T — це повнопривідний пікап першого покоління моделі з електродвигунами. Він обладнаний максимально високим кліренсом — 360 мм, і може проїжджати брід глибиною до 1 метра.
Цікавою особливістю цього пікапа є наявність чотирьох електромоторів — по одному на кожне колесо. Колісна база автомобіля складає 3450 мм.
Передня вісь має потужність 421 кінську силу, задня — 426 к.с. Батарея — 135 кВт/год. Розганяється автомобіль з нуля до сотні всього за 3 секунди і може перевозити вантаж вагою до 800 кг.
Запас ходу пікапа — 640 кілометрів. Він оснащений аж 11 камерами, 12 датчиками та іншими сучасними функціями. Коштує модель близько 105 тисяч доларів (залежно від комплектації).
Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Україні продають Daewoo Lanos з джойстиком від приставки на кермі та оптикою Rolls Royce. За це авто просять 15 тисяч доларів.