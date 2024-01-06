В Украине посчитали, сколько стоит 1 км на бензине, дизеле, газе и электричестве

Математика здесь не сложная

Экономность автомобиля – это один из основных критериев при его покупке. Все владельцы машины хотят, чтобы она была надежной, просторной, и при этом не потребляла много топлива.

Особенно это актуально сейчас, когда цены на разные виды топлива, кажется, скачут галопом. В частности, однажды цены на автогаз в Украине самые дорогие в мире, а через месяц они опускаются почти до довоенных показателей.

Но то, сколько вы потратите на топливо, напрямую зависит от его вида. Ведь машины на газе, бензине, дизеле или электричестве тратят разное их количество. Да и цены очень разные. Автоблогер Роман Крук рассказывает, как сосчитать, сколько стоит 1 км дороги на разных видах горючего. "Телеграф" оптимизировал эту информацию с сегодняшними ценниками на АЗС.

Как правильно рассчитать

Автоблогер взял для сравнения автомобили одного класса. Если бензиновая машина потребляет около 10 литров на 100 км при стоимости около 52 гривен, то 1 км выходит 5,2 грн.

Дизельная машина потребляет около 6 литров на 100 км. "Солярка" стоит около 51 грн/литр. Выходит 3 гривны 6 копеек на 1 км.

Машина на газе потребляет несколько больше – около 12 литров на 100 км. Автогаз сегодня стоит около 29 гривен. С помощью простых подсчетов получаем около 3 гривен 12 копеек на 1 км пути.

Математика здесь не трудна. Нужно расход топлива вашего автомобиля разделить на 100 и умножить на стоимость вида топлива.

А теперь по электрокарам. Среднестатистический автомобиль с электроустановкой имеет около 300 км запаса хода и батарею где-то на 55 кВт. Сейчас электроэнергия в Украине стоит 2,64 гривны за кВт. Посредством простых расчетов находим, что 1 км дороги стоит 0,48 грн. То есть электрокары являются самым дешевым видом транспорта с точки зрения потребления горючего.

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