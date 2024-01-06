В Україні порахували, скільки коштує 1 км на бензині, дизелі, газі та електриці

Математика тут не важка

Економність автомобіля — це один з головних критеріїв при його купівлі. Усі власники машини хочуть, щоб вона була надійною, просторою, і при цьому не споживала багато палива.

Особливо це актуально зараз, коли ціни на різні види палива, здається, скачуть галопом. Зокрема, одного дня ціни на автогаз в Україні є найдорожчими у світі, а через місяць вони опускаються майже до довоєнних показників.

Але те, скільки ви витратите на паливо, прямо залежить від його виду. Адже машини на газі, бензині, дизелі чи електриці витрачають різну їх кількість. Та і ціни дуже різні. Автоблогер Роман Крук розповідає, як порахувати, скільки коштує 1 км дороги на різних видах пального. "Телеграф" оптимізував цю інформацію з сьогоднішніми цінниками на АЗС.

Як правильно розрахувати

Автоблогер взяв для порівняння автомобілі одного класу. Якщо бензинова машина споживає близько 10 літрів на 100 км при вартості близько 52 гривень, то 1 км виходить 5,2 грн.

Дизельна машина споживає близько 6 літрів на 100 км. "Солярка" коштує близько 51 грн/літр. Виходить 3 гривні 6 копійок на 1 км.

Машина на газі споживає дещо більше — близько 12 літрів на 100 км. Автогаз сьогодні коштує близько 29 гривень.За допомогою простих підрахунків отримуємо близько 3 гривень 12 копійок на 1 км шляху.

Математика тут не важка. Потрібно витрату пального вашого автомобіля поділити на 100 і помножити на вартість виду палива.

А тепер щодо електрокарів. Середньостатистично авто з електроустановкою має близько 300 км запасу ходу і батарею десь на 55 кВт. Зараз електроенергія в Україні вартує 2,64 гривні за кВт. За допомогою простих розрахунків знаходимо, що 1 км дороги вартує 0,48 грн. Тобто електрокари є найдешевшим видом транспорту з точки зору споживання пального.

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