Пролежал в гараже несколько десятков лет: в Украине нашли легендарный чехословацкий мотоцикл в заводской упаковке (фото)

Этому мотоциклу почти 40 лет

Легендарный мотоцикл Jawa 350 обнаружили в Украине в новом состоянии. Несмотря на то, что транспортному средству уже несколько десятков лет, оно все еще находится в заводской упаковке.

Такие мотоциклы редко встречаются сейчас в хорошем состоянии, в частности из-за возраста. Однако порой о них забывают на десятки лет и впоследствии находят в гаражах и сараях. Соответствующее фото на своей странице в Facebook выложил ценитель "капсул времени" Roma Urraco .

Что известно об этом мотоцикле

К сожалению, подробной информации о владельце мотоцикла нет. Автор фото рассказал "Телеграфу", что транспортное средство обнаружили в Житомире. Он в 1988 году выпуска.

Согласно представленным снимкам, это Jawa 350 Typ 638. Это видно по характерному переднему фонарю и передней вилке.

Мотоцикл выпускался в период с 1994 по 1993 год. Оказывается, это действительно настоящая капсула времени, ведь мотоциклу не менее 36 лет.

Jawa 350 Typ 638 – это мотоцикл чешского производителя Jawa, который стал популярным благодаря своему надежному двигателю и характерному дизайну.

Основные технические характеристики Jawa 350 Typ 638

Мотоцикл оснащался новым модернизированным двухтактным двигателем объемом 343 см3, который производил мощность примерно 24 л.с. Это был популярный тип двигателя для мотоциклов Jawa того времени. 4-ступенчатая коробка передач обеспечивала передачу мощности на заднее колесо.

Мотоцикл имел традиционную переднюю и заднюю подвеску, обеспечивающую комфортное и стабильное управление.

Рама была изготовлена из стали, а дизайн отражал стандартные черты мотоциклов того периода, с округлыми фарами и хромированными деталями.

Jawa 350 Typ 638 был популярен во многих странах, включая страны Восточной Европы. Он использовался не только для ежедневных поездок, но и в мотоспорте. Мотоцикл приобрел популярность благодаря своей надежности и способности.

Со временем рост конкуренции и изменения в рыночных условиях привели к тому, что модель Typ 638 вышла из производства. Однако она остается популярной среди коллекционеров старинных мотоциклов, которые ценят традиционность и стиль этого чешского творения.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что украинец случайно обнаружил мотоцикл, пролежавший в гараже более 50 лет. Он германский. Такой редкой модели нет даже в музеях Германии.