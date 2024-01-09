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Пролежав в гаражі кілька десятків років: в Україні знайшли легендарний чехословацький мотоцикл в заводському пакуванні (фото)

Автор
Ірина Мазуренко Ірина Мазуренко
Дата публікації
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Автор
Jawa 350 1988 року випуску Новина оновлена 09 січня 2024, 13:47
Jawa 350 1988 року випуску. Фото Вікіпедія

Цьому мотоциклу майже 40 років

Легендарний мотоцикл Jawa 350 виявили в Україні в новому стані. Попри те, що транспортному засобу уже кілька десятків років, він все ще в заводському упакуванні.

Такі мотоцикли рідко зустрічаються зараз у хорошому стані, зокрема, через вік. Проте деколи про них забувають на десятки років, і згодом знаходять в гаражах та сараях. Відповідне фото на власній сторінці у Фейсбуці виклав поціновувач "капсул часу" Roma Urraco.

Що відомо про цей мотоцикл

Jawa 350 Typ 638

На жаль, детальної інформації про власника мотоцикла немає. Автор фото розповів "Телеграфу", що транспортний засіб знайшли у Житомирі. Він 1988 року випуску.

Згідно з представленими знімками, це Jawa 350 Typ 638. Це видно по характерному передньому ліхтарю та передній вилці.

Мотоцикл випускався у період з 1994 до 1993 року. Виявляється, це дійсно справжня капсула часу, адже мотоциклу щонайменше 36 років.

Jawa 350 Typ 638 — це мотоцикл чеського виробника Jawa, який став популярним завдяки своєму надійному двигуну і характерному дизайну.

Основні технічні характеристики Jawa 350 Typ 638

Jawa 350 Typ 638

Мотоцикл оснащувався новим модернізованим двотактним двигуном об'ємом 343 см³, який виробляв потужність приблизно 24 к.с. Це був популярний тип двигуна для мотоциклів Jawa того часу. 4-ступенева коробка передач забезпечувала передачу потужності на заднє колесо.

Мотоцикл мав традиційну передню та задню підвіску, що забезпечувала комфортне та стабільне кермування.

Jawa 350 Typ 638

Рама була виготовлена зі сталі, а дизайн відображав стандартні риси мотоциклів того періоду, з округлими фарами і хромованими деталями.

Jawa 350 Typ 638 був популярним в багатьох країнах, включаючи країни Східної Європи. Він використовувався не тільки для щоденних поїздок, а й у мотоспорті. Мотоцикл здобув популярність завдяки своїй надійності та здатності.

З часом, зростання конкуренції та зміни в ринкових умовах призвели до того, що модель Typ 638 вийшла з виробництва. Однак, вона залишається популярною серед колекціонерів старовинних мотоциклів, які цінують традиційність та стиль цього чеського творіння.

Раніше "Телеграф" розповідав, що українець випадково виявив мотоцикл, що пролежав у гаражі понад 50 років. Він німецький. Такої рідкісної моделі немає навіть у музеях Німеччини.

Теги:
#Мотоцикл #Капсула часу #Jawa 350 OHC