Пролежав в гаражі кілька десятків років: в Україні знайшли легендарний чехословацький мотоцикл в заводському пакуванні (фото)

Цьому мотоциклу майже 40 років

Легендарний мотоцикл Jawa 350 виявили в Україні в новому стані. Попри те, що транспортному засобу уже кілька десятків років, він все ще в заводському упакуванні.

Такі мотоцикли рідко зустрічаються зараз у хорошому стані, зокрема, через вік. Проте деколи про них забувають на десятки років, і згодом знаходять в гаражах та сараях. Відповідне фото на власній сторінці у Фейсбуці виклав поціновувач "капсул часу" Roma Urraco.

Що відомо про цей мотоцикл

На жаль, детальної інформації про власника мотоцикла немає. Автор фото розповів "Телеграфу", що транспортний засіб знайшли у Житомирі. Він 1988 року випуску.

Згідно з представленими знімками, це Jawa 350 Typ 638. Це видно по характерному передньому ліхтарю та передній вилці.

Мотоцикл випускався у період з 1994 до 1993 року. Виявляється, це дійсно справжня капсула часу, адже мотоциклу щонайменше 36 років.

Jawa 350 Typ 638 — це мотоцикл чеського виробника Jawa, який став популярним завдяки своєму надійному двигуну і характерному дизайну.

Основні технічні характеристики Jawa 350 Typ 638

Мотоцикл оснащувався новим модернізованим двотактним двигуном об'ємом 343 см³, який виробляв потужність приблизно 24 к.с. Це був популярний тип двигуна для мотоциклів Jawa того часу. 4-ступенева коробка передач забезпечувала передачу потужності на заднє колесо.

Мотоцикл мав традиційну передню та задню підвіску, що забезпечувала комфортне та стабільне кермування.

Рама була виготовлена зі сталі, а дизайн відображав стандартні риси мотоциклів того періоду, з округлими фарами і хромованими деталями.

Jawa 350 Typ 638 був популярним в багатьох країнах, включаючи країни Східної Європи. Він використовувався не тільки для щоденних поїздок, а й у мотоспорті. Мотоцикл здобув популярність завдяки своїй надійності та здатності.

З часом, зростання конкуренції та зміни в ринкових умовах призвели до того, що модель Typ 638 вийшла з виробництва. Однак, вона залишається популярною серед колекціонерів старовинних мотоциклів, які цінують традиційність та стиль цього чеського творіння.

Раніше "Телеграф" розповідав, що українець випадково виявив мотоцикл, що пролежав у гаражі понад 50 років. Він німецький. Такої рідкісної моделі немає навіть у музеях Німеччини.