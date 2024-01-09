Пролежав в гаражі кілька десятків років: в Україні знайшли легендарний чехословацький мотоцикл в заводському пакуванні (фото)
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Цьому мотоциклу майже 40 років
Легендарний мотоцикл Jawa 350 виявили в Україні в новому стані. Попри те, що транспортному засобу уже кілька десятків років, він все ще в заводському упакуванні.
Такі мотоцикли рідко зустрічаються зараз у хорошому стані, зокрема, через вік. Проте деколи про них забувають на десятки років, і згодом знаходять в гаражах та сараях. Відповідне фото на власній сторінці у Фейсбуці виклав поціновувач "капсул часу" Roma Urraco.
Що відомо про цей мотоцикл
На жаль, детальної інформації про власника мотоцикла немає. Автор фото розповів "Телеграфу", що транспортний засіб знайшли у Житомирі. Він 1988 року випуску.
Згідно з представленими знімками, це Jawa 350 Typ 638. Це видно по характерному передньому ліхтарю та передній вилці.
Мотоцикл випускався у період з 1994 до 1993 року. Виявляється, це дійсно справжня капсула часу, адже мотоциклу щонайменше 36 років.
Jawa 350 Typ 638 — це мотоцикл чеського виробника Jawa, який став популярним завдяки своєму надійному двигуну і характерному дизайну.
Основні технічні характеристики Jawa 350 Typ 638
Мотоцикл оснащувався новим модернізованим двотактним двигуном об'ємом 343 см³, який виробляв потужність приблизно 24 к.с. Це був популярний тип двигуна для мотоциклів Jawa того часу. 4-ступенева коробка передач забезпечувала передачу потужності на заднє колесо.
Мотоцикл мав традиційну передню та задню підвіску, що забезпечувала комфортне та стабільне кермування.
Рама була виготовлена зі сталі, а дизайн відображав стандартні риси мотоциклів того періоду, з округлими фарами і хромованими деталями.
Jawa 350 Typ 638 був популярним в багатьох країнах, включаючи країни Східної Європи. Він використовувався не тільки для щоденних поїздок, а й у мотоспорті. Мотоцикл здобув популярність завдяки своїй надійності та здатності.
З часом, зростання конкуренції та зміни в ринкових умовах призвели до того, що модель Typ 638 вийшла з виробництва. Однак, вона залишається популярною серед колекціонерів старовинних мотоциклів, які цінують традиційність та стиль цього чеського творіння.
Раніше "Телеграф" розповідав, що українець випадково виявив мотоцикл, що пролежав у гаражі понад 50 років. Він німецький. Такої рідкісної моделі немає навіть у музеях Німеччини.