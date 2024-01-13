Водителям в Украине предлагают работу с зарплатой 80 тысяч в месяц: кому повезет

Хорошая вакансия с достойной зарплатой

Несмотря на то, что минимальная зарплата в Украине все еще остается на достаточно низком уровне, представители некоторых профессий могут рассчитывать на высокую зарплату.

К примеру, сегодня водителям готовы платить до 80 тысяч гривен в месяц. Подходящее объявление размещено на сайте по поиску вакансий.

Особенности вакансии, основные требования и задачи

Одна из сетей АЗС в Украине предложила всем имеющим удостоверение категории С и Е вакансию водителя бензовоза. Следует осуществлять перевозку топлива по Украине, но возможны выезды в страны Европейского союза.

Поэтому к кандидату выдвигается требование о наличии действительного биометрического загранпаспорта. Обычными требованиями для водителей такого типа транспорта есть наличие чип-карты и разрешения на перевозку опасных водителей.

Чтобы стать потенциальным кандидатом на эту вакансию, не требуется высшее образование, но необходим опыт работы от трех лет и наличие удостоверения профессиональной компетентности водителя с отметкой Е95.

Основными задачами работника будет, конечно, перевозка нефтепродуктов, а также поддержка автомобиля в технически исправном состоянии. Еще нужно будет правильно и вовремя заполнять необходимые документы.

Гарантируют официальное трудоустройство и стабильную выплату зарплаты. Больничные и отпускные также оплачиваются.

Ранее Телеграф рассказывал, что автомеханику в Украине предлагают зарплату до 90 тысяч гривен. Также обещают помочь найти жилье в Киеве.