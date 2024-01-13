Водіям в Україні пропонують роботу із зарплатнею 80 тисяч на місяць: кому пощастить

Гарна вакансія з достойною зарплатою

Попри те, що мінімальна зарплата в Україні все ще залишається на доволі низькому рівні, представники деяких професій можуть розраховувати на високу зарплату.

Наприклад, сьогодні водіям готові платити до 80 тисяч гривень на місяць. Відповідне оголошення розміщено на сайті з пошуку вакансій.

Особливості вакансії, основні вимоги та завдання

Одна з мереж АЗС в Україні запропонувала усім, хто має посвідчення категорії С та Е, вакансію водія бензовоза. Потрібно здійснювати перевезення палива по Україні, але можливі виїзди до країн Європейського союзу.

Тому до кандидата висувається вимога наявності дійсного біометричного закордонного паспорта. Звичайними вимогами для водіїв такого типу транспорту є наявність чіп-карти та дозволу на перевезення небезпечних водіїв.

Для того, щоб стати потенційним кандидатом на цю вакансію, не потрібна вища освіта, але вимагається досвід роботи від трьох років та наявність посвідчення професійної компетентності водія з позначкою Е95.

Основними завданнями працівника буде, звісно ж, перевезення нафтопродуктів, а також підтримка автомобіля в технічно справному стані. Ще потрібно буде правильно та вчасно заповнювати необхідні документи.

Гарантують офіційне працевлаштування та стабільну виплату зарплати. Лікарняні та відпускні також оплачуються.

Раніше "Телеграф" розповідав, що автомеханіку в Україні пропонують зарплату до 90 тисяч гривень. Також обіцяють допомогти знайти житло в Києві.