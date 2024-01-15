В Украину привезли Audi A6 2024 года выпуска: цена впечатляет

Это один из самых роскошных седанов мира

Несмотря на то, что некоторые новые автомобили украинцам нужно ждать около полутора лет, элитные машины все же быстро попадают на украинский рынок. В частности, Audi A6 2024 года уже привезли в Украину.

A6 была выпущена вместе с моделью А7 в мае 2023 года. Автомобиль в кузове седан Audi A6 S-line 40 TDI MHEV S-tronic 2024 модельного года выставил на продажу на сайте auto.ria один из дилеров.

Что известно об этой Audi A6: технические характеристики и цены

Этот гибридный автомобиль оснащен 2-литровым бензиновым двигателем в сочетании с электроустановкой, что позволяет развивать мощность в 204 лошадиные силы. Тратит модель всего 4,3 литра на 100 км пути.

В сравнении с прошлогодней моделью Audi A6 2024 имеет измененную переднюю часть кузова, другие колеса, бамперы, передняя решетка и т.д. Покупатели могут выбрать колеса диагональю от 17 до 21 дюйма.

Продажа этого авто стартовала только в конце года. Согласно информации на сайте Car and driver, цены на модель стартуют от $58 395 долларов. В Украине это авто продается существенно дороже – 65 664$. В пересчете на украинскую валюту это 2 млн 462 тысячи гривен.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Украине продают старый суперкар Bugatti Veyron. Авто стоит рекордные $3 млн.