В Україну привезли Audi A6 2024 року випуску: ціна вражає

Це один з найрозкішніших седанів світу

Незважаючи на те, що деякі нові автомобілі українцям потрібно чекати близько півтора року, елітні машини все ж швидко потрапляють на український ринок. Зокрема, Audi A6 2024 року уже привезли в Україну.

A6 випустили разом з моделлю А7 у травні 2023 року. Авто у кузові седан Audi A6 S-line 40 TDI MHEV S-tronic 2024 модельного року виставив на продаж на сайті auto.ria один з дилерів.

Що відомо про цю Audi A6: технічні характеристики та ціни

Цей гібридний автомобіль оснащено 2-літровим бензиновим двигуном у поєднанні з електроустановкою, що дозволяє розвивати потужність у 204 кінські сили. Витрачає модель всього 4,3 літра на 100 км шляху.

У порівнянні з торішньою моделлю Audi A6 2024 має змінену передню частину кузова, інші колеса, бампери, передня решітка тощо. Покупці можуть вибрати колеса діагоналлю від 17 до 21 дюйма.

Продаж цього авто стартував лише в кінці року. Згідно з інформацією на сайті Car and driver, ціни на модель стартують від $58 395 доларів. В Україні це авто продається суттєво дорожче — 65 664 $. У перерахунку на українську валюту це 2 млн 462 тисяч гривень.

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