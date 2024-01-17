В Сети показали неизвестный экспериментальный гоночный мотоцикл Львовского мотозавода (фото)

Где единственная модель этого мотоцикла, не известно

Во времена Советского Союза Львовский мотозавод был одним из самых больших. К сожалению, его история окончилась в 1988 году.

За это время было выпущено несколько моделей мотоциклов, мопедов и велосипедов. Во время своего расцвета завод почти никак не проявлял себя на спортивной арене, хотя такие планы были. Неизвестные страницы по истории Львовского мотозавода сообщил на своей странице автоблогер, ценитель капсул времени Roma Urraco.

Какие уникальные изделия создали на ЛМЗ

Приблизительно в 1967 и 1968 годах на Львовском мотозаводе был создан экспериментальный мотоцикл. Он был кроссовым и имел обозначение ЛК-056. Также был создан внедорожный МЛ-53. Они снабжены заводским двигателем Ш-55Д. Его мощность составляла 7,3 лошадиной силы, объем – 50 кубов. Двигатель составляли в Серпухове (сейчас Московская область, РФ), (Институт ВНИИМотопром).

Это был экспериментальный мотоцикл, который подготовила команда Львовского мотозавода для участия в соревновании "Первенство заводской марки". Эти соревнования проходили в течение 6 дней в Ужгороде. Мотоциклы проехали более тысячи километров в разных дорожных условиях.

Спортивная модель почти ничем не напоминала мотоциклы, выпускавшиеся тогда серийно. Она имела бак мотоциклетного типа (потом эту технологию внедрили на "Верховине-5"), новую повышенную раму, приподнят глушитель, а руль имел рычаг переключения жесткости.

Для участия в шоссейно-кольцевой гонке также построили мотоцикл ЛШК-053. Он имел такой же двигатель – мощностью в 7,3 лошадиной силы, однако был легче (всего 60 кг), и 6-ступенчатую коробку переключения передач.

Ранее "Телеграф" писал, что в Украине нашли легендарный чехословацкий мотоцикл в заводской упаковке. Он пролежал в гараже несколько десятков лет.