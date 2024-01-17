У Мережі показали невідомий експериментальний гоночний мотоцикл Львівського мотозаводу (фото)

Наразі не відомо, де єдина модель цього мотоцикла

У часи Радянського Союзу Львівський мотозавод був одним з найбільших. На жаль, його історія закінчилась у 1988 році.

За цей час було випущено кілька моделей мотоциклів, мопедів та велосипедів. У часи свого розквіту завод майже ніяк не проявляв себе на спортивній арені, хоча плани такі були. Невідомі сторінки з історії Львівського мотозаводу повідомив на своїй сторінці автоблогер, поціновувач капсул часу Roma Urraco.

Які унікальні вироби створили на ЛМЗ

Приблизно у 1967 та 1968 роках на Львівському мотозаводі створили експериментальний мотоцикл. Він був кросовим і мав позначення ЛК-056. Також було створено позашляховий МЛ-53. Вони оснащені заводським двигуном Ш-55Д. Його потужність складала 7,3 кінської сили, об’єм — 50 кубів. Двигун складали в Серпухові (зараз Московська область, рф), (інститут ВНИИМотопром).

Це був експериментальний мотоцикл, який підготувала команда Львівського мотозаводу для участі в змаганні "Першість заводської марки". Ці змагання проходили протягом 6 днів в Ужгороді. Мотоцикли проїхали понад тисячу кілометрів у різних дорожніх умовах.

Спортивна модель майже нічим не нагадувала мотоцикли, які тоді випускалися серійно. Вона мала бак мотоциклетного типу (потім цю технологію впровадили на "Верховині-5"), нову підвищену раму, піднятий глушник, а кермо мало важіль перемикання жорсткості.

Для участі в шосейно-кільцевих перегонах також побудували мотоцикл ЛШК-053. Він мав такий же двигун — потужністю в 7,3 кінської сили, проте був легшим (всього 60 кг), і 6-ступеневу коробку перемикання передач.

Раніше "Телеграф" писав, що в Україні знайшли легендарний чехословацький мотоцикл в заводському пакуванні. Він пролежав у гаражі кілька десятків років.