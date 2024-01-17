"Последние буквы сами допишем": соцсети отреагировали на новый логотип АвтоВАЗ – Х

Соцсети просто разорвало после таких новостей

Российский АвтоВАЗ, который выпускает "Лады" и "Москвичи", вдруг решил зарегистрировать товарный знак. Он уже предоставил патент, который должен быть "уникальным".

Назначение этого товарного знака – для транспортных средств, которые будут производить на заводе в Санкт-Петербурге. Патент был подан 11 января, сообщает местная пресса.

Что известно о логотипе АвтоВАЗ?

Как стало известно, выглядеть новый товарный знак будет как латинская буква Х. Прочитать он будет, пожалуй, как "икс", или "экс".

В российских СМИ сообщают, что значок будет похож на логотип Hyundai. Но соцсеть Twitter тоже недавно переименовали в Х. Поэтому неизвестно, как отреагирует на это Илон Маск. А соцсети уже отреагировали – ожидаемо. Сотнями смешных комментариев. В основном они таковы:

"Пусть сразу целое слово регистрируют";

"Мы и без этого знали, что это х…";

"А что скажет Маск?";

"Я так понял, что произносить название этого бренда в присутствии детей запрещено?"

Публикуем также скриншоты самых интересных из них.

Ранее "Телеграф" писал, что в России "воют" от качества российских автомобилей. Они совсем не переносят морозы.