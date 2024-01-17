"Последние буквы сами допишем": соцсети отреагировали на новый логотип АвтоВАЗ – Х
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Соцсети просто разорвало после таких новостей
Российский АвтоВАЗ, который выпускает "Лады" и "Москвичи", вдруг решил зарегистрировать товарный знак. Он уже предоставил патент, который должен быть "уникальным".
Назначение этого товарного знака – для транспортных средств, которые будут производить на заводе в Санкт-Петербурге. Патент был подан 11 января, сообщает местная пресса.
Что известно о логотипе АвтоВАЗ?
Как стало известно, выглядеть новый товарный знак будет как латинская буква Х. Прочитать он будет, пожалуй, как "икс", или "экс".
В российских СМИ сообщают, что значок будет похож на логотип Hyundai. Но соцсеть Twitter тоже недавно переименовали в Х. Поэтому неизвестно, как отреагирует на это Илон Маск. А соцсети уже отреагировали – ожидаемо. Сотнями смешных комментариев. В основном они таковы:
- "Пусть сразу целое слово регистрируют";
- "Мы и без этого знали, что это х…";
- "А что скажет Маск?";
- "Я так понял, что произносить название этого бренда в присутствии детей запрещено?"
Публикуем также скриншоты самых интересных из них.
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