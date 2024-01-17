"Останні букви самі допишемо": соцмережі відреагували на новий логотип АвтоВАЗ - Х

Соцмережі просто розірвало після таких новин

Російський АвтоВАЗ, який випускає "Лади" та "Москвичі", раптом вирішив зареєструвати товарний знак. Він уже подав патент, який повинен бути "унікальним".

Призначення цього товарного знака — для транспортних засобів, які вироблятимуть на заводі в Санкт-Петербурзі. Патент подали 11 січня, повідомляє місцева преса.

Що відомо про логотип АвтоВАЗ?

Як стало відомо, виглядати новий товарний знак буде як латинська буква Х. Читатися він буде, мабуть, як "ікс", або "екс".

У російських ЗМІ повідомляють, що значок буде схожим на логотип Hyundai. Але соцмережу Twitter теж нещодавно перейменували на Х. Тож не відомо, як відреагує на це Ілон Маск. А соцмережі уже відреагували — очікувано. Сотнями смішних коментарів. В основному вони такі:

"Нехай зразу ціле слово реєструють";

"Ми і без цього знали, що це х…";

"А що скаже Маск?";

"Я так зрозумів, що вимовляти назву цього бренду в присутності дітей заборонено?".

Публікуємо також скриншоти найцікавіших із них.

Раніше "Телеграф" писав, що у рф "виють" від якості російських автомобілів. Вони зовсім не переносять морозів.