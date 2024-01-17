Штраф – 850 гривен: водителям напомнили о мелком нарушении ПДД

Казалось бы, безделушка, а штраф немалый

Все без исключения знают о том, что за нарушение ПДД можно получить немалый штраф. Но есть такие мелкие нарушения, на которые никто не обращает внимания.

К примеру, если небрежно относиться к номерным знакам, можно получить неприятный сюрприз в виде штрафа в размере 850 гривен. Напоминаем, в чем состоит это нарушение.

Штраф за отсутствие номерных знаков

Ряд нарушений, связанных с номерными знаками, зафиксирован в статье 121 части 6 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Водителям следует помнить, что управление транспортными средствами, которые не зарегистрированы или не перерегистрированы в Украине согласно установленным нормам, или оборудованные номерными знаками, не соответствующими стандартам, может привести к штрафу.

Это относится также к эксплуатации транспортного средства без номерного знака или с номерным знаком, принадлежащим другому транспортному средству. Также нельзя закреплять номерной знак в месте, не предусмотренном для этого, тонировать или прикрывать предметами, из-за чего номерные знаки будут плохо видны.

Такая санкция направлена на наказание тех, кто игнорирует важные нормы безопасности на дороге и создает трудности правоохранительным органам в определении и идентификации транспортных средств. Помните, что внимательность и соблюдение правил – это ключевые аспекты обеспечения безопасности на наших дорогах.

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