Штраф - 850 гривень: водіям нагадали про дрібне порушення ПДР

Здавалось би, дрібничка, а штраф чималий

Усі без винятку знають про те, що за порушення правил дорожнього руху можна отримати чималий штраф. Та є такі дрібні порушення, на які ніхто не звертає увагу.

Наприклад, якщо недбало ставитись до номерних знаків, можна отримати неприємний сюрприз у вигляді штрафу у розмірі 850 гривень. Нагадуємо, у чому полягає це порушення.

Штраф за відсутність номерних знаків

Ряд порушень, пов’язаних з номерними знаками, зафіксовані у статті 121 частині 6 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Водіям слід пам'ятати, що керування транспортними засобами, які не зареєстровані або не перереєстровані в Україні згідно з установленими нормами, або тих, що обладнані номерними знаками, які не відповідають стандартам, може призвести до штрафу.

Це стосується також експлуатації транспортного засобу без номерного знака чи з номерним знаком, який належить іншому транспортному засобу. Також не можна закріплювати номерний знак у місці, не передбаченому для цього, тонувати чи прикривати предметами, через які номерні знаки буде погано видно.

Така санкція спрямована на покарання тих, хто ігнорує важливі норми безпеки на дорозі та створює труднощі для правоохоронних органів у визначенні та ідентифікації транспортних засобів. Пам'ятайте, що уважність та дотримання правил – це ключові аспекти у забезпеченні безпеки на наших дорогах.

Раніше "Телеграф" писав, що робити, якщо заносить автомобіль на слизькій дорозі. Є окремі правила для авто на "механіці" та на "автоматі".