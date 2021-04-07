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Середа, 07.04.2021
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Економічні наслідки локдауну: як посилення карантину відіб'ється на бюджеті України та курсі гривні

Економічні наслідки локдауну: як посилення карантину відіб'ється на бюджеті України та курсі гривні
Оновлено 10:32 Сьогодні Телеграф

У Києві з понеділка, 5 квітня, ввели локдаун, в громадський транспорт стали пускати тільки за спеціальними перепустками. На тлі цього різко підскочили ціни на послуги таксі. Частина бізнесу закрита, ситуація напружена, а міністр охорони здоров'я України Максим Степанов на брифінгу у вівторок, 6 квітня, визнав, що українська медсистема доведена до межі. Тобто - можуть бути подальші посилювання карантину.

Як локдаун може відбитися на наповненні бюджету, на курсі гривні, "Телеграфу" розповіли експерти.

Аналітик "Альпарі" Максим Пархоменко нагадує, що за перший квартал цього року при загальному обсязі доходів на 251,5 млрд гривень, бюджет зведений з дефіцитом у 24,4 млрд грн. Виконання доходів в частині митниці (+ 3,7%) і сплати податків (6,2%) було перевиконано.

"Це вказує на пожвавлення економіки, - підкреслює аналітик. - У порівнянні з минулим роком ситуація в рази краща. Так, на світових ринках немає колапсу, а ситуація з коронавірусом хоч і складна, але зрозуміла. Чиновники розуміють, що потрібно робити і як діяти. Схожа ситуація і на валютному ринку. Введення повноцінного локдауну по всій країні не викликає страху, як торік. Частина бізнесу змогла перебудуватися і піти в онлайн. Хоч і виконати бюджет без дефіциту не вийде, ми далекі від негативних прогнозів".

Валютний ринок, за словами Максима Пархоменка, зберігає позитивну динаміку.

"Шляхом пожвавлення світових економік ціни на основну експортну продукцію досить сильно зросли. Експортери збільшують валютний виторг і зможуть підтримати гривню. Відсутність програми з МВФ вже закладено в курс гривні. Додаткових ризиків для обвалу немає", - запевняє аналітик.

 

Експерт економічних програм Українського інституту майбутнього Данило Монін підкреслює, що будь-яке обмеження діяльності бізнес-агентів пов'язане як зі втратами їх доходів, так і зі втратами доходів бюджетів.

"Основними можуть бути втрати по імпорту, коли бізнес гальмує постачання через карантинні невизначеності. Також вірогідні втрати бюджету в доходах від ПДФО та ЄСВ (податків з зарплат), які страждають під час кризи. Водночас судячи з заторів в столиці під час карантину - бізнес не збирається особливо зупинятися. Тільки частина його закрилася. Тому удар буде меншим", - заспокоює експерт.

Він також звертає увагу, що інфляція, яка вже розгорнула свої крила, буде давати додаткові доходи в бюджет.

"До того ж доходи за 1-й квартал перевиконано. Тому якщо карантин триватиме два тижні, як планується, немає ніяких підстав говорити про проблеми виплат в тій же бюджетній сфері, - говорить Данило Монін. - Але таке може статися, якщо карантин продовжать на пару місяців, чого, сподіваюся, не станеться".

Тим часом мер Києва Віталій Кличко заявив, що якщо локдаун не допоможе, у Києві можуть ввести режим надзвичайного стану.

Експерти розповіли "Телеграфу", чому локдаун в Києві в тому вигляді, в якому його ввели, - це провал і ганьба влади.

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Андрій Пітонов
Автор: Андрій Пітонов
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Все по темі:

Курс гривни, Держбюджет, Коронавірус, Економіка України, Карантин в Україні, Локдаун в Україні.
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