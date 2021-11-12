На думку координатора у «СтопТерорі» Семена Кабакаєва, замість зміцнення оборони та безпеки України президент Зеленський грає у будівництво, у перепризначення

Ситуація на польсько-білоруському кордоні, де армія мігрантів штурмує кордони Євросоюзу, не може не турбувати Україну. 11 листопада МВС повідомило, що вирішило посилити охорону держкордону з Білоруссю. Туди перекинуть 8,5 тисячі силовиків, удосконалюватимуть технічне забезпечення.

Також міністр внутрішніх справ Денис Монастирський повідомив, що на кордоні з Республікою Білорусь (РБ) у наступному році може з’явитися так звана "стіна". Розмежувальними спорудами хочуть відгородитися і від РФ.

Треба розуміти, що за останні рік із невеликим після «обрання» Лукашенка, придушення мітингів протесту, європейських санкцій, Білорусь на 100 відсотків стала новою губернією РФ. А в нас додалося понад 1 тисяча кілометрів кордонів, звідки може початися ескалація. І заяви Лукашенка, що якщо білоруси й заїдуть до України, то лише на тракторах, можна відносити до анналів історії.

Безперечно, загроза з боку Білорусі є. І вона стала новим викликом для української влади. І не тільки для неї, а для всіх українців, які адекватно мислять.

11 листопада п’ятий президент України Петро Порошенко представив план того, як потрібно реагувати на погрози, які є біля українських кордонів. І з боку Білорусі у зв’язку з міграційною кризою та залежністю офіційного Мінська від Москви. І з боку РФ, де спостерігається чергове нагромадження військ.

Шостий президент – Володимир Зеленський – також почав робити певні кроки. Але спільної мобілізації зусиль ми не бачимо. А діяти треба швидко та акцентовано. Як мінімум – розмістити кілька бригад ЗСУ на кордоні з Білоруссю. Провести навчання, підготувавши відповідним чином Нацгвардію, ЗСУ та СБУ на кордоні з РФ. Чого не було під час стягування російських військ до українських кордонів навесні цього року.

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Слід бути готовими до будь-якого бліцкригу, будь-якої ескалації з боку Росії.

Щодо фінансів, які потребують зміцнення кордонів та оборони загалом… Якщо ми постійно витрачатимемо мільярди на президентські проєкти на кшталт «Великого будівництва», у нас ні на що не вистачить грошей. Ні на зміцнення секторів безпеки та оборони, ні на ефективну протидію ковіду, ні на що взагалі.

Я розумію, що новими українськими дорогами російським танкам буде зручніше їхати. Але нам не це потрібно, а – щоб ці танки ніколи не могли перетнути український кордон.

А у нас держоборонзамовлення вже майже два роки не виконується. Зеленський не думає про оборону та безпеку, не нарощує оборонну міць країни, щоб мати можливість завжди дати відсіч російській агресії, а у зручний момент – звільнити тимчасово окуповані території Криму, Донецької та Луганської областей. Замість зміцнення оборони та безпеки України президент Зеленський грає у будівництво, у перепризначення. Хаотично, безглуздо переставляє постаті урядовців на політичній дошці.

Скільки у нас міністрів змінилося за останні два роки! І що? Немає усталеної стратегії, ми не розуміємо, куди рухається країна.

І ці дії влади точно не призводять до зміцнення обороноздатності України.