Політтехнолог, співзасновник Агентства моделювання ситуація Олексій Голобуцький дав прогноз на політичну кризу в Україні

Увечері 1 грудня у Києві анонсованого президентом "держперевороту" не сталося. Натомість відбулася акція "Захисти Україну – зупини переворот". Почалася вона на Майдані Незалежності, завершилася на Європейській площі.

Жодних заворушень не сталося. Риторика про те, що мітингувальники – це "рука Кремля", гасилася антиросійськими гаслами, які переважали на акції, а також мирним проведенням. Ніхто "човна не розхитував", як намагалися це виставити деякі з Офісу президента.

Учасники озвучили три вимоги до чинної влади: розпуск Верховної Ради, відставка голови Офісу президента Андрія Єрмака та припинення повноважень президента Володимира Зеленського.

При цьому зараз у нас безмайданна ситуація. Вагнергейт – не та тематика, заради якої збирають Майдан.

Те, що вимагає опозиція – імпічмент Зеленського, прибрати Єрмака, дострокові вибори – точно не станеться. Принаймні зараз. Але у нас йде гра в довгу.

Для чинної влади критично, коли у Зеленського рейтинг буде менше 15%, а також коли він, за соцопитуваннями, у другому турі комусь програватиме. Деякі рейтинги вже зараз малюють у другому турі перемогу екс-спікеру Разумкову. Але він поки що не проходить навіть першого туру.

Та ось коли рейтинг Зеленського впаде критично низько – це будуть вже проблеми. І тоді це буде реальна політична криза. Вона і зараз є. Але просто не оформлена, скажімо так, соціологією, настроями. Побачимо, що буде після зими. Дуже сумніваюся, що вона покращить настрій українців та рейтинги Зеленського із "Слугою народу".

І для того, щоб вирішити вже реальну політичну кризу на тлі неспроможної монобільшості та конфлікту з Росією, найнормальніший спосіб – це дострокові парламентські вибори. Вони можуть розрядити ситуацію в Україні. Думаю, саме цього добиваються зараз усі основні гравці.