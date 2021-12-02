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Досрочные парламентские выборы могут разрядить ситуацию в Украине - Алексей Голобуцкий

Автор
Алексей Голобуцкий Алексей Голобуцкий
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Протесты в Киеве 01.12.2021 Новость обновлена 02 декабря 2021, 16:54
Протесты в Киеве 01.12.2021

Политтехнолог, соучредитель Агентства моделирования ситуация Алексей Голобуцкий дал прогноз по политическому кризису в Украине

Вечером 1 декабря в Киеве анонсированного президентом "госпереворота" не случилось. Зато состоялась акция "Защити Украину – останови переворот". Началась она на Майдане Независимости, завершилась на Европейской площади.

Никаких беспорядков не произошло. Риторика о том, что митингующие – это "рука Кремля", гасилась антироссийскими лозунгами, которые превалировали на акции, а также мирным ее проведением. Никто "лодку не расшатывал", как пытались это представить некоторые из Офиса президента.

Участники озвучили три требования к действующей власти: роспуск Верховной Рады, отставка главы Офиса президента Андрея Ермака, а также сложения полномочий президентом Владимиром Зеленским.

При этом сейчас у нас безмайданная ситуация. Вагнергейт – точно не та тематика, ради которой собирают Майдан.

Того, что требует оппозиция – импичмент Зеленского, убрать Ермака, досрочные выборы – точно не произойдет. По крайней мере, сейчас. Но у нас идет игра в долгую.

Для действующей власти критично, когда у Зеленского рейтинг будет меньше 15%, а также когда он, по соцопросам, во втором туре будет кому-то проигрывать. Некоторые рейтинги уже сейчас рисуют во втором туре победу экс-спикеру Разумкову. Но он пока не проходит даже первого тура…

Та вот, когда рейтинг Зеленского упадет критически низко – это будут уже проблемы. И тогда это будет реальный политический кризис. Он и сейчас есть. Но просто еще не оформлен, скажем так, социологией, настроениями. Посмотрим, что будет после зимы. Очень сомневаюсь, что она улучшит настроение украинцев и рейтинги Зеленского с "Слугой народа".

И для того, чтобы решить уже реальный политический кризис на фоне несостоятельного монобольшинства и конфликта с Россией, самый нормальный способ – это досрочные парламентские выборы. Они могут разрядить ситуацию в Украине. Думаю, именно этого добиваются сейчас все основные игроки.

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Теги:
#Выборы #Досрочные выборы #Алексей Голобуцкий #Владимир Зеленский #Слуга народа
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