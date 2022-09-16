Експерт Юрій Смілянський навів критерії Женевської декларації про тероризм у застосуванні до Росії

Попри те, що Сенат США ще влітку ухвалив резолюцію і закликав Держдеп визнати Росію країною — спонсором тероризму, а Конгрес США почав розробляти критерії для цього, Білий дім поки не наважується на такий крок.

При цьому лунають досить дивні аргументи, які заперечує українська сторона.

Почнемо з найновішої історії України. 2014 рік, лютий, початок окупації суверенної території України російською федерацією. Окуповано місто Севастополь, зокрема росіянами захоплено навчальний атомний реактор ІР-100, який перебував в експлуатації на території українського університету атомної енергетики. Після звернення України у жовтні 2014 року Міжнародне агентство з атомної енергії засудило це захоплення. А у червні 2015 року росія відмовилася підписувати щорічну доповідь МАГАТЕ через те, що ядерний реактор у Севастополі в документі віднесено до України. Питання зависло в повітрі.

У лютому 2022 року окупаційні війська Росії захопили Чорнобильську атомну електростанцію. Вона була деокупована внаслідок дій ЗСУ. Впевнений, що і демілітаризація Запорізької АЕС залежить від дій ЗСУ.

Інший бік цього питання. Існує такий міжнародний документ, як Женевська декларація про тероризм. У ньому, зокрема, дається перелік ознак, якими визначається, чи є держава терористом. Ось деякі з них, що мають відношення до дій Росії з окупації ЗАЕС і не тільки:

1. Доставка державою зброї масового ураження на територію інших держав, до їхніх територіальних вод або до міжнародних вод. Різниця лише в тому, що росія не доставляла на територію України зброю масового ураження, а захопленням атомного реактора у Севастополі та ЗАЕС фактично створила ядерну загрозу для великого Чорноморського регіону.

2. Атака збройними силами держави цілей, яка становить загрозу для цивільного населення, що живе в іншій державі.

3. Створення та підтримка збройних загонів найманців з метою знищення суверенітету іншої держави. На окупованій території ОРДЛО було створено 1-й та 2-й армійські корпуси, додамо ПВК "Вагнер".

4. Таємні операції розвідувальних чи інших державних сил, спрямовані на дестабілізацію чи підпорядкування іншої держави, національно-визвольного руху чи міжнародного мирного руху. На території України сьогодні ведуть бойові дії підрозділи всіх розвідувальних та інших силових структур росії.

5. Кампанії з дезінформації, спрямовані на дестабілізацію інших держав.

6. Розробка, випробування та розгортання та космічної зброї, що підвищує ймовірність геноциду та екоциду, прирікає бідних на тривалі злидні і все людство – на постійний страх. Згадаймо приведення російських ядерних сил у бойову готовність та постійні загрози застосування ядерної зброї проти України. А також заклики до такого використання ядерної зброї проти мирного населення нашої країни, зокрема заклики підірвати ЗАЕС.

Все перераховане – це події росії у війні проти України. Але в такому разі світова спільнота має визнати росію державою-терористом, повністю викинути її зі світової спільноти, зі всіх міжнародних організацій, заборонити будь-яку співпрацю з цією державою. Поки що, на жаль, на горизонті такого підходу до росії не спостерігається.