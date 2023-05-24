Народний депутат України VI та VII скликань, голова Центру дослідження політичних цінностей, історик Олександр Доній пояснив "Телеграфу" причину невідкладного візиту лукашенка до Кремля

Білоруський диктатор олександр лукашенко, втеча якого з путінського параду 9 травня стала причиною розмов про різке погіршення здоров’я самопроголошеного президента Республіки Білорусь, заявив 23 травня, що інформація про погіршення його здоров’я нібито не відповідає дійсності – і вмирати не збирається.

Примітно, що ця заява зроблена напередодні чергового лукашенківського візиту до Москви, анонсованого на 24 травня. Два диктатори мають намір обговорити якісь проблеми, яких, за словами лукашенка, не має бути у відносинах їхніх країн.

Нагадаю, що лукашенко не просто змушений був скоротити свій попередній візит до Москви, що відбувся 9 травня, але й не з’явився на низці заходів у Мінську.

Не дивно, що пішли чутки про його поганий стан здоров’я. І навіть розглядалося питання – хто може бути після лукашенка.

Цілком можливо, що нинішній візит до росії обумовлений не найближчими планами рф по Білорусі (обіцяне розгортання там тактичної ядерної зброї, безпосереднє втягування білорусів у військові дії), а розмова про наступника лукашенка. Про те, яка конфігурація можлива після того, як лукашенко, наприклад, за станом здоров’я, втратить можливість навіть номінального управління країною.

Це може бути саме розмова про наступного правителя Білорусі. Розмова неприємна для лукашенка, який явно хоче правити до кінця свого життя. І будь-які розмови про наступника для нього неприйнятні. А це означає, що він може й надалі саботувати ініціативи кремля щодо формалізованого втягування Білорусі у війну проти України. Поки що при тому, що РБ надає свою територію для російських фашистських військ, самі білоруські війська формально в агресії не задіяні.