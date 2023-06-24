Екс-глава МЗС Павло Клімкін прокоментував ситуацію в росії

Останні події у Росії навколо Пригожина це "африканізація" РФ. Для багатьох, хто не цікавиться зовнішньою чи взагалі політикою, чим це фундаментально відрізняється від недавніх подій у Судані? Звичайно, з поправкою на те, що Росія має найбільший у світі ядерний арсенал.

Зараз буде робитися корекція стратегії щодо Росії — не тільки на Заході, але й в Китаї та інших країнах. Виклик Пригожина — це, звісно, виклик системі російської автократії, свідчення, що баланси всередині не працюють.

Але це і виклик особисто Путіну — причому не банальний ляпас, а удару завдано під дих. Адже це ставить під питання не тільки авторитет Путіна, а й його легітимність, як стовпа цього режиму, як того, хто гарантує його стабільність і всі понятійні домовленості.

Тепер це все під питанням — не тільки для російських еліт, а й для середнього класу, який поки що є в Росії. Очевидно, що Пригожин грає не особисто, його "грають" і доволі майстерно. Але те, що Путін це допустив, розглядатиметься всередині Росії як "Акела схибив". І в Китаї або Індії так само. І навіть в Ірані.

Я не очікую, що Пригожину вдасться розіграти свою карту зараз і відповіддю стане закручування гайок.

Але тоді на Росію очікує варіант Північної Кореї, на що багато хто в РФ явно не готовий. Більше того, боїться за себе і свої активи. На фоні "ядерної риторики" в Росії останнім часом щодо прийнятності першого ядерного удару події в РФ набувають зловісних обертів.

Для нас дуже важливо, щоб Захід і неЗахід спільно зрозуміли, що така Росія не може бути частиною світу, оскільки є загрозою для себе і всіх інших. Ані стабільних внутрішніх балансів, ані прийнятних для світу цивілізаційних цінностей там немає.

Якщо статус-кво всередині Росії під питанням, то й статус-кво Росії також має бути під питанням. Варіант зовнішнього керованого управління тепер не має сдаватися таким вже фантастичним. Адже повторення подій сторічної давнини "в ядерному виконанні" ніхто не хоче.

Джерело: пост Клімкіна у Facebook.