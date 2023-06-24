Экс-глава МИД Павел Климкин прокомментировал ситуацию в россии

Последние события в России вокруг Пригожина это "африканизация" РФ. Для многих, кто не интересуется внешней или вообще политикой, чем это фундаментально отличается от недавних событий в Судане? Конечно, с поправкой на то, что у России самый большой в мире ядерный арсенал.

Сейчас будет производиться коррекция стратегии в отношении России – не только на Западе, но и в Китае и других странах. Вызов Пригожина — это, конечно, вызов системе российской автократии, свидетельство того, что балансы внутри не работают. Но это и вызов лично Путину — причем не банальная оплеуха, а удар нанесен под дых.

Ведь это ставит под вопрос не только авторитет Путина, но и его легитимность как столба этого режима, как гарантирующего его стабильность и все понятийные договоренности.

Теперь это все под вопросом – не только для российских элит, но и для среднего класса, который пока есть в России. Очевидно, что Пригожин играет не лично, его "играют" и довольно искусно.

Но то, что Путин это допустил, будет рассматриваться внутри России как "Акела ошибся". И в Китае или Индии тоже. И даже в Иране. Я не ожидаю, что Пригожину удастся разыграть свою карту сейчас и ответом станет закручивание гаек.

Но тогда Россию ожидает вариант Северной Кореи, на что многие в РФ явно не готовы. Более того, опасается за себя и свои активы. На фоне "ядерной риторики" в России в последнее время по поводу приемлемости первого ядерного удара события в РФ приобретают зловещие обороты.

Для нас очень важно, чтобы Запад и НеЗапад совместно поняли, что такая Россия не может быть частью мира, поскольку представляет угрозу для себя и всех других. Ни стабильных внутренних балансов, ни приемлемых для мира цивилизационных ценностей там нет.

Если статус-кво внутри России под вопросом, то и статус-кво России тоже должен быть под вопросом. Вариант внешнего управляемого управления теперь не должен казаться столь уж фантастическим. Ведь повторение событий древности "в ядерном исполнении" никто не хочет.

Источник: пост Климкина в Facebook.