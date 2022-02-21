Дані Ахметова та Коломойського з банку Швейцарії опинилися у відкритому доступі: розслідування

Загалом у Credit Suisse опинилися дані 2,5 тисячі українців

Ігор Коломойський та Рінат Ахметов, одні із найбагатших людей України, є клієнтами одного з найбільших банків Швейцарії. На рахунках, що належать бізнесменам, знаходяться великі суми грошей, котрі простим українцям не заробити навіть за все життя.

Конкретні дані щодо багатства окремих наших співвітчизників опублікували журналісти "Слідство.Інфо", посилаючись на міжнародний медіапроєкт SuisseSecrets.

Що являє собою SuisseSecrets?

Німецькі журналісти видання Süddeutsche Zeitung спільно з OCCRP та десятком світових ЗМІ отримали доступ до злитих у мережу даних зі швейцарського банку Credit Suisse. Це одна з найстаріших фінустанов країни, якій довіряють клієнти по всій планеті.

Початково з журналістами поділилися інформацією про понад 18 тисяч рахунків. Українців у цьому "зливі" виявилося 2,5 тисячі. Серед них чимало відомих імен: і експрем’єр Павло Лазаренко, і бізнесмен Павло Фукс, і деякі великі підприємці, яких влада регулярно нагороджує титулом "олігарх".

Гроші Коломойського та Ахметова

"Слідство.Інфо" провели детальний аналіз більшості отриманих рахунків. "Телеграф" же поки зверне увагу на інформацію про два найбільш "гучні" імена зі списку.

Рінат Ахметов

Рінат Ахметов

Згідно з банківськими даними, більшість грошей Ахметова у швейцарському Credit Suisse пов’язані з його бізнес-групою SCM. Стверджується, ніби бізнесмен має щонайменше п’ять десятків різних рахунків. Лише на одному з них розмір депозиту складав 497 млн швейцарських франків. При цьому дані щодо кількості грошей надані станом на 2016 рік.

Цікаво, що адвокати Ахметова та його компанії стверджують, що ніякою новиною подібна інформація не є. Нібито SCM через свої розміри та постійні операції з іноземними клієнтами не може не мати рахунків за кордоном, і швейцарський SCM був одним із найкращих виборів.

Ігор Коломойський

Ігор Коломойський

За інформацією журналістів, цей український бізнесмен також мав свій рахунок у Швейцарії. На ньому виявилося більше 27 млн швейцарських франків (це понад 800 млн гривень). Також у фінустанові знайшовся загальний рахунок, оформлений на імена дружини, дочки та матері підприємця. Його загальний розмір перевищив 3 млрд франків ще у 2007 році.

За словами самого бізнесмена, таку велику суму вдалося отримати після продажу акцій Evraz. При цьому він не визнає наявності прямого рахунку у Credit Suisse.

"Ті [рахунки], які ви описуєте, це були рахунки не CS, а іншого банку, який потім купив Credit Suisse. У 1996 році це був, на мою думку, банк Leu, а потім він став Clariden Leu, — стверджує Ігор Коломойський. — І на нього приходили гроші від продажу активів "Evraz".

Бізнесмен наголосив, що незабаром усі ці гроші були направлені до Кіпрської філії "ПриватБанку", де вони і зберігалися.

Також Коломойський додав, ніби його родина не мала відношення до рахунків, але отримала б доступ, якби з ним сталося якесь нещастя.

Зазначимо, що Evraz Group є міжнародною металургійною компанією. 2007 року вона купила п’ять тематичних підприємств в Україні, яку їй продала група "Приват", котра належала Коломойському.

До речі, за останні кілька років це вже друге велике "зливання" фінансових документів у світі, фігурантами яких виявляються українці. Попереднє розслідування отримало назву "Досьє Пандори" або Pandora Papers, і серед головних "героїв" розслідування опинився президент Володимир Зеленський.

Також "Телеграф" писав, що на наявності офшорів завдяки цьому проєкту начебто попався і голова Міністерства інфраструктури Олександр Кубраков.