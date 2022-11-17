В Україні здорожчала низка популярних продуктів

У НБУ розповіли що відбувається з цінами на українських ринках та у супермаркетах

Російська агресія, котра впливає практично на всі сфери в Україні, спонукає й до збільшення цін на певні категорії важливих для українців продуктів. Так, згідно з підсумками жовтня, деякі групи товарів в країні стали значно дорожчими, але є й такі, котрі в ціні почали поступово падати.

Як повідомили у пресслужбі Національного банку України, ціни в країні сповільнилися на такі типи товарів як борошно, гречка та інші крупи. Крім того, упродовж останніх днів призупинилося й здорожчання овочів, насамперед борщового набору. У відомстві зазначають, що така стабілізація ситуацію зумовлена розширенням пропозиції з центральних та північних регіонів.

Повідомляється, що при цьому загалом зростання цін на сирі продукти харчування стрімко пришвидшилося. Це стосується яєць, свинини, імпортних фруктів, цукор, кондитерські вироби, безалкогольні напої та соуси. Крім того, в Україні на тлі просідання національної валюти прискорилося зростання цін і на сухофрукти, рибні продукти, оливкову та соняшникову олію, вершкове масло та сири.

Раніше "Телеграф" повідомляв, які продукти в українських магазинах стануть дорожчими вже до Нового року.

Також нагадаємо, що на думку українських експертів, окрім молочних продуктів ціни збільшаться й на м’ясо, а також кондитерські вироби.