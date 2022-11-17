В Украине подорожал ряд популярных продуктов

В НБУ рассказали, что происходит с ценами на украинских рынках и в супермаркетах

Российская агрессия, влияющая практически на все сферы Украины, побуждает и к увеличению цен на определенные категории важных для украинцев продуктов. Да, согласно итогам октября, некоторые группы товаров в стране стали значительно дороже, но есть и такие, которые в цене начали постепенно падать.

Как сообщили в пресс-службе Национального банка Украины, цены в стране замедлились на такие типы товаров как мука, гречка и другие крупы. Кроме того, за последние дни приостановилось и подорожание овощей, прежде всего борщового набора. В ведомстве отмечают, что такая стабилизация обусловливается расширением предложения из центральных и северных регионов.

Сообщается, что при этом рост цен на сырые продукты питания стремительно ускорился. Это касается яиц, свинины, импортных фруктов, сахара, кондитерских изделий, безалкогольных напитков и соусов. Кроме того, в Украине на фоне проседания национальной валюты ускорился рост цен на сухофрукты, рыбные продукты, оливковое и подсолнечное масло, сливочное масло и сыры.

Ранее "Телеграф" сообщал, какие продукты в украинских магазинах станут дороже уже к Новому году.

Также напомним, что, по мнению украинских экспертов, кроме молочных продуктов цены увеличатся и на мясо, а также кондитерские изделия.