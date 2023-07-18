Додаткові виплати для пенсіонерів: хто з літніх українців може на них розраховувати

Існує чотири підстави для нарахування додаткових виплат пенсіонерам

Деякі літні люди в Україні мають право на додаткові виплати від держави і однією з таких категорій є пенсіонери, які проживають самотньо і не мають працездатних родичів, які можуть за ними доглянути.

Як повідомляє ukrainianinpoland.pl, розмір допомоги складає більше 800 гривень і нараховуватиметься вона щомісячно.

Згідно з законом "Про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення соціальних гарантій окремим категоріям осіб", розмір щомісячної допомоги, яку можуть отримувати деякі літні українці, становить 40% від прожиткового мінімуму для осіб, що втратили працездатність. Тобто 873 гривні, якщо у 2023 році пм складає 2093 гривні.

Хто з пенсіонерів має право на таку виплату

вік старше 80 років;

самотнє проживання;

потреба в постійному сторонньому догляді;

наявність пенсії за віком.

"Зважаючи на останню умову, таку допомогу виплачують лише тим громадянам, які отримують пенсію за віком. Ті, що отримують пенсію на інших підставах, наприклад люди з інвалідністю, які отримують соціальні виплати після травми на виробництві, на таку допомогу не можуть претендувати", — мовиться у повідомленні.

До того ж не матимуть право на таку допомогу особи, які отримують виплати з догляду за старою людиною або якщо пенсіонеру нараховують надбавку за доглядом.

Слід наголосити на тому, що потреба в сторонньому догляді має бути засвідчена висновками лікарів і підтверджена документально.

Які документи потрібні для отримання виплати

подати заяву до управління соцзахисту населення за місцем реєстрації або місцем його фактичного проживання;

висновок ЛКК (лікарсько-консультативної комісії), в якому зазначено, що заявник потребує постійного стороннього догляду. Це найголовніший документ для отримання такої допомоги;

паспорт;

ідентифікаційний номер;

витяг з Пенсійного фонду про те, що пенсіонер не отримує надбавку за доглядом до пенсії.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що пенсії і прожитковий мінімум в Україні мають підвищуватись двічі на рік, однак у 2023 році цього не відбуватиметься.