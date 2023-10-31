Понад 100 тисяч гривень: хто з українців може отримати грошову виплату та за яких умов

Розмір виплати буде індивідуальним

В Україні жінки мають право різні соціальні виплати. Під час вагітності та пологів особа, що працює, може вийти у відпустку. Під час такого відпочинку держава буде забезпечувати відповідну фінансову допомогу жінці.

Відповідно до Закону України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування", жінки, що мають право на виплату лікарняних, можуть отримати її з 30 тижня вагітності. Однак є ті, що можуть отримати гроші раніше.

На оплату лікарняних по вагітності та пологах мають право жінки, які працюють на умовах трудового договору (контракту), гіг-контракту, іншого цивільноправового договору, на інших підставах, передбачених законом, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форми власності та господарювання, зокрема які є резидентами Дія Сіті, у тому числі в іноземних дипломатичних та консульських установах, інших представництвах нерезидентів або у фізичних осіб, жінки, які обрані на виборні посади в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, жінки-підприємці, членкині фермерського господарства, якщо вони не належать до осіб, які підлягають страхуванню у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності на інших підставах, як мовиться у законі.

Розмір виплати лікарняних та скільки календарних днів оплачуються

Найчастіше гроші надаються з 30 тижнів вагітності, але жінки, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (1-3 категорія), можуть піти в декретну відпустку раніше – з 27 тижня вагітності.

Оплачувана відпустка по вагітності та пологах надається тривалістю:

126 календарних днів (70 днів до пологів та 56 після), а в разі ускладнень під час пологів або народження двох чи більше дітей – додатково надається 14 календарних днів відпустки;

180 календарних днів (90 до пологів та 90 після) для жінок, віднесених до 1-3 категорій осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Сума допомоги на один день декретної відпустки обчислюється шляхом ділення заробітку за останні 12 місяців, що передують місяцю настання страхового випадку, на кількість календарних днів перебування в трудових відносинах.

Якщо жінка підприємець, то розмір виплати залежить від величини єдиного соціального внеску, який вона сплачувала протягом останнього року.

Однак, розмір виплати по вагітності та пологах для жінок, що працюють, не повинен перевищувати максимально 100 500 грн на місяць, а мінімально — 6 700 гривень на місяць.

Які дні не зараховуються до декретної відпустки

У розрахунковому періоді (12 місяців) не враховуються календарні дні, які не відпрацьовані з поважних причин:

тимчасова непрацездатність;

відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами, відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та шестирічного віку за медичним висновком;

відпустка без збереження заробітної плати;

призупинення дії трудового договору у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на виплату від Швейцарського благодійного фонду можуть розраховувати жителі 6 областей в Україні.