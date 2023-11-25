Українцям належить одноразова виплата: розраховувати на неї можуть не лише військові

Розмір виплат поки що невідомий

Українські військові та правоохоронці можуть розраховувати на одноразову виплату від держави. Але щоб її отримати, треба встигнути подати заяву.

Про це повідомив постійний представник Кабінету Міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук. Крайній термін подання заяви 10 грудня 2023 року.

Йдеться про виплати до Дня незалежності України, які передбачені Законами України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" та "Про жертви нацистських переслідувань". Їх можна отримати завдяки тому, що уряд ухвалив певні зміни до постанови від 21.07.2023 №754 "Деякі питання соціального захисту ветеранів війни та жертв нацистських переслідувань".

Розмір виплат невідомий, а розраховувати на них можуть не лише військові, а представники одразу кількох відомств, а саме:

Міністерства оборони,

Міністерства внутрішніх справ,

Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури,

Головного управління Національної гвардії,

Національної поліції,

НАБУ,

Державної податкової служби,

Державної митної служби,

Державної служби з надзвичайних ситуацій,

ДБР,

СБУ,

Служби зовнішньої розвідки,

Служби судової охорони,

Міністерства юстиції,

Управління державної охорони,

Адміністрації Державної прикордонної служби,

Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації,

Офісу Генерального прокурора,

Державної судової адміністрації,

Державної спеціальної служби транспорту та інших установ

Учасники бойових дій, які набули цього статусу у 2023 році.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, на які виплати можуть розраховувати мобілізовані військові. Крім зарплати їм належить ще й премія.