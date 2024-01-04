Курс долара до середини січня: експерт пояснив, чи він перевищить 39 гривень

На думку експерта, долар може перевищити 39 гривень, але лише тимчасово

Курс долара, що росте з кінця грудня , не сильно стурбував експертів, як і раніше вони впевнені, що стабільності гривні ніщо не загрожує. А девальвацію національної валюти вони вважають за сезонне явище.

Так, на думку начальника департаменту казначейства "Глобус Банку" Тараса Лєсового, протягом 8-14 січня ситуація на валютному ринку залишатиметься в рамках стратегії "керованої гнучкості". Щоправда, якщо не брати до уваги кілька "нервових" днів наприкінці грудня та на початку січня), говорить він у коментарі "Телеграфу".

Основним маркером курсу, на думку банкіра, залишиться курс міжбанку плюс незначна комісія-прибуток фінустанов (до 0,3-0,5 грн). При цьому спостерігатимуться часті та постійні коливання в межах 20-30 копійок, а різниця між курсами купівлі та продажу буде мінімальною: на міжбанку до 0,1 грн., на готівковому ринку – до 0,3-0,5 грн.;

При цьому "коридори" валютних змін становитимуть 38-38,6 грн/дол. та 39-40,5 грн/євро (міжбанк), 38,5-39,5 грн/дол. та 39-41 грн/євро (готівковий ринок). НБУ, напевно, продовжить практику м’якого втручання через валютні інтервенції, очікується, що сумарно в січні обсяг інтервенцій не перевищить 2-2,5 млрд доларів.

"Загалом наступного тижня не варто очікувати будь-яких суттєвих змін, що змінили парадигму валютного ринку. Звичайно, ЗМІ іскритимуться гучними заголовками про зростання/падіння курсів, проте вони будуть мінімальними — не здатними розхитати ринок", — резюмує Тарас Лєсовий.

Загалом ситуація, що склалася на валютному ринку, виявилася досить нехарактерною для кінця року, наприклад, за даними Telegram-каналу "Just Бізнес", українці за грудень 2023 року купили 2,596 млрд дол., а продали 1,57 млрд. Більше різниця в купівлі- продажі долара був лише у листопаді 2012 року – тоді українці купили американської валюти на 1,523 млрд дол. більше, ніж продали.

Як писав "Телеграф", ситуація з курсом валюти залишається не дуже передбачуваною, але загалом експерти сходяться на думці, що до кінця 2024 курс перевищить 40 гривень і може досягти 44 за долар.