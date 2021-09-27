Українські інженери допомагали Росії налагоджувати енергопостачання Криму

Один з контрактів від окупантів Криму був на суму в 260 млн рублів

Співробітники СБУ викрили співробітників конструкторського бюро Дніпра, які допомагали кримським окупантам модернізувати об’єкти півострова і заробляли на цьому мільйони.

За інформацією прес-служби відомства, жителі Дніпра створили кілька компаній в РФ і під таким прикриттям працювали з проголошеною "владою" окупованого Криму.

Вони укладали великі контракти з росіянами, один з яких склав близько 260 млн рублів (95,268 млн гривень). А в числі їх проектів — реконструкції АТ "КримТЕЦ": "Сімферопольської ТЕЦ", "Камиш-Бурунської ТЕЦ" і "ТЕЦ Сакських теплових мереж".

За підсумком обшуків в СБУ відкрили кримінальне провадження за фактом "фінансування дій, скоєних з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу, або захоплення державної влади, зміни кордонів території або державного кордону України". Санкція передбачає до 8 років в’язниці з конфіскацією майна.

Нагадаємо, політолог із Криму Іван Мезюхо, який після окупації півострова переметнувся на бік ворогів, заявив, що Крим зараз перетворений в "укріплений форпост". На думку політолога, саме тому в України нібито немає шансів його захопити.