Рус

Українські інженери допомагали Росії налагоджувати енергопостачання Криму

Автор
Олена Волкова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
101
Співробітники СБУ провели обшуки і відкрили кримінальне провадження: фігурантам загрожує до 8 років в’язниці Новина оновлена 27 вересня 2021, 15:38
Співробітники СБУ провели обшуки і відкрили кримінальне провадження: фігурантам загрожує до 8 років в’язниці

Один з контрактів від окупантів Криму був на суму в 260 млн рублів

Співробітники СБУ викрили співробітників конструкторського бюро Дніпра, які допомагали кримським окупантам модернізувати об’єкти півострова і заробляли на цьому мільйони.

За інформацією прес-служби відомства, жителі Дніпра створили кілька компаній в РФ і під таким прикриттям працювали з проголошеною "владою" окупованого Криму.

Вони укладали великі контракти з росіянами, один з яких склав близько 260 млн рублів (95,268 млн гривень). А в числі їх проектів — реконструкції АТ "КримТЕЦ": "Сімферопольської ТЕЦ", "Камиш-Бурунської ТЕЦ" і "ТЕЦ Сакських теплових мереж".

За підсумком обшуків в СБУ відкрили кримінальне провадження за фактом "фінансування дій, скоєних з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу, або захоплення державної влади, зміни кордонів території або державного кордону України". Санкція передбачає до 8 років в’язниці з конфіскацією майна.

Нагадаємо, політолог із Криму Іван Мезюхо, який після окупації півострова переметнувся на бік ворогів, заявив, що Крим зараз перетворений в "укріплений форпост". На думку політолога, саме тому в України нібито немає шансів його захопити.

Теги:
#СБУ #Крим #Дніпро #Конструкторське бюро
Як порахувати скільки треба заробляти чтобі мати право на субсидію
Гроші
Залишилося три дні: хто може встигнути отримати субсидію на послуги ЖКГ?
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Як порахувати скільки треба заробляти чтобі мати право на субсидію
Залишилося три дні: хто може встигнути отримати субсидію на послуги ЖКГ?
Дата публікації
Категорія
Президент України Володимир Зеленський на форумі "Україна 30"
Форум Зеленського "Україна 30" заробив своїм організаторам мільйони, а оплатили його олігархи - розслідування ЗМІ
Дата публікації
Категорія
Дельта-штам відрізняється від першого варіанту коронавірусу
У МОЗ розповіли, як переносять "Дельту" вакциновані і нещеплені пацієнти
Дата публікації
Категорія
Будівля німецького парламенту
Підсумки виборів в Німеччині: що важливо зрозуміти Україні
Дата публікації
Категорія
Усик поспішає додому до родини
Усика в "Борисполі" зустріли як Героя: ексклюзивні фото та відео