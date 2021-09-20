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Арестович розповів, що чекає на жителів окупованих Криму та Донбасу, які голосували на виборах в РФ

Автор
Анна Дворовенко
Дата публікації
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Олексій Арестович Новина оновлена 20 вересня 2021, 09:46
Олексій Арестович

Політичну оцінку цих виборів має дати президент Генасамблеї ООН

Російська Федерація повинна відповідати за проведення виборів у Держдуму на тимчасово окупованих територіях Донбасу та Криму. Відповідальність жителів цих територій буде визначатися вже після деокупації.

Про це у ефірі телеканалу "Дом" заявив спікер української делегації в Тристоронній контактній групі Олексій Арестович.

За його словами, форму та терміни притягнення Росії до відповідальності за псевдовибори до Держдуми РФ вирішить дипломатія США та військово-політичне керівництво України.

Зокрема, політичну оцінку цих виборів має дати президент Генасамблеї ООН у своїй промові. Те ж саме стосується заходів і на рівні України. Арестович додав, що РНБО вже ввела санкції проти організаторів виборів.

При цьому спікер ТКГ вважає, що відповідальність звичайних жителів ОРДЛО за участь у виборах залежить від їх залученості у процес.

Арестович зазначив, що деякі громадяни були змушені голосувати, щоб їх не звільнили з роботи, а деякі побоювалися переслідувань. Однак знаходилися і такі, хто добровільно пішов голосувати і вони мають за це відповісти. Речник ТКГ додав, що всі рішення прийматимуть після повернення Криму та Донбасу, а найбільше постраждають ті, хто приймав відповідні рішення і виступав посібниками окупантів.

Нагадаємо, що вибори до федерального парламенту Російської Федерації проходили протягом трьох днів з 17 по 19 вересня. У останній день виборів дільниці відкрили у російському посольстві в Києві, а також консульствах РФ у Львові, Одесі та Харкові.

Крім того, виборчі дільниці були відкриті у окупованому Криму, а людей там просто змушували голосувати. Цього року до виборів у Держдуму російська влада незаконно залучила ще й жителів ОРДЛО

Як повідомляв "Телеграф", згідно з попередніми даними, дива не сталося і більшість в Держдумі отримає пропрезидентська партія "Єдина Росія".

Теги:
#ОРДЛО #Вибори в Держдуму РФ #Олексій Арестович
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