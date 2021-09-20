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Арестович рассказал, что ждет жителей оккупированных Крыма и Донбасса, голосовавших на выборах в РФ

Автор
Анна Дворовенко
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Алексей Арестович Новость обновлена 20 сентября 2021, 09:46
Алексей Арестович

Политическую оценку этих выборов должен дать президент Генассамблеи ООН

Российская Федерация должна отвечать за проведение выборов в Госдуму на временно оккупированных территориях Донбасса и Крыма. Ответственность жителей этих территорий будет определяться уже после деоккупации.

Об этом в эфире телеканала "Дом" заявил спикер украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Алексей Арестович.

По его словам, форму и сроки привлечения России к ответственности за псевдовыборы в Госдуму РФ решит дипломатия США и военно-политическое руководство Украины.

В частности, политическую оценку этих выборов должен дать президент Генассамблеи ООН в своей речи. То же самое касается мероприятий и на уровне Украины. Арестович добавил, что СНБО уже ввела санкции против организаторов выборов.

При этом спикер ТКГ считает, что ответственность обычных жителей ОРДЛО за участие в выборах зависит от их вовлеченности в процесс.

Арестович отметил, что некоторые граждане были вынуждены голосовать, чтобы их не уволили с работы, а некоторые опасались преследований. Однако находились и такие, кто добровольно пошел голосовать и они должны за это ответить. Представитель ТКГ добавил, что все решения будут принимать после возвращения Крыма и Донбасса, а больше всего пострадают те, кто принимал соответствующие решения и выступал пособниками оккупантов.

Напомним, что выборы в федеральный парламент Российской Федерации проходили в течение трех дней с 17 по 19 сентября. В последний день выборов участки открыли в российском посольстве в Киеве, а также консульствах РФ во Львове, Одессе и Харькове.

Кроме того, избирательные участки были открыты в оккупированном Крыму, а людей там просто заставляли голосовать. В этом году к выборам в Госдуму российские власти незаконно привлекли еще и жителей ОРДЛО.

Как сообщал "Телеграф", согласно предварительным данным, чуда не произошло и большинство в Госдуме получит пропрезидентская партия "Единая Россия".

Теги:
#ОРДЛО #Выборы в Госдуму РФ #Олексій Арестович
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