Жертв "дніпровського стрільця" з почестями провели в останню путь (фото та відео)

У Дніпрі триває вже другий день жалоби

У суботу, 29 січня, у Дніпрі урочисто попрощалися з п'ятьма трагічно загиблими, які потрапили під обстріл на території місцевого заводу "Південмаш".

Як передає "Суспільний", церемонія прощання із вбитими під час стрілянини на ПМЗ розпочалася близько 10-ї години ранку.

У приміщенні Палацу культури "Машинобудівельників", який знаходиться на вулиці Робочій, 166, зібралися небайдужі мешканці міста, близькі друзі, товариші по службі, рідні померлих, а також представники влади та духовенства.

У соцмережах вже опублікували перші фотографії з траурного заходу, ведеться пряма трансляція.

Перші кадри з церемонії прощання з загиблими від пострілів нацгвардійця

Варто також зазначити, що згідно з попередніми даними, на урочисту церемонію прощання прийшло близько двох сотень людей, серед них і мер міста — Борис Філатов.

Поряд із приміщенням, де проходив траурний захід, чергували медики "швидкої".

Перші кадри з церемонії прощання з нацгвардіцями

Нагадаємо, що у ніч на 27 січня на території Південного машинобудівного заводу солдат вчинив обстріл товаришів по службі з автомата АК-47, а після втік з місця злочину. В результаті обстрілу було вбито п'ятеро людей і ще стільки ж поранено.

Як виявилося пізніше, стрілянину на "Південмаші" відкрив уродженець Одеської області, нацгвардієць Артемій Рябчук, який вирішив помститися за систематичний булінг з боку побратимів, зумовлений його розповіддю керівництву про бійку, що кілька місяців тому сталася між товаришами по службі.

Також "Телеграф" повідомляв, що солдата вбивцю, який з посмішкою на обличчі в деталях розповів, як вбивав людей на території заводу, правоохоронцям вдалося швидко затримати та оголосити нацгвардійцеві про підозру.