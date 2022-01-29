Укр

Жертв "днепровского стрелка" с почестями провели в последний путь (фото и видео)

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
Дата публикации
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Прощание с погибшими в Днепре Новость обновлена 29 января 2022, 12:04
Прощание с погибшими в Днепре

В Днепре идет второй день траура

В субботу, 29 января, в Днепре торжественно прощались с пятью трагически погибшими, которые попали под обстрел на территории местного завода "Южмаш".

Как передает "Общественный", церемония прощания с убитыми во время стрельбы на ПМЖ началась около 10 часов утра.

В помещении Дворца культуры "Машиностроителей", который находится на улице Рабочей, 166, собрались небезразличные жители города, близкие друзья, сослуживцы, родные умерших, а также представители власти и духовенства.

В соцсетях уже появились первые фотографии с траурного мероприятия, ведется прямая трансляция.

Первые кадры по церемонии прощания с погибшими от выстрелов нацгвардейца
Первые кадры по церемонии прощания с погибшими от выстрелов нацгвардейца

Следует также отметить, что согласно предварительным данным, на торжественную церемонию прощания пришло около двух сотен человек, в том числе и мэр города — Борис Филатов.

Рядом с помещением, где проходило траурное мероприятие, дежурили медики "скорой".

Первые кадры по церемонии прощания

Напомним, что в ночь на 27 января на территории Южного машиностроительного завода солдат совершил обстрел сослуживцев из автомата АК-47, а после скрылся с места преступления. В результате обстрела были убиты пять человек и еще столько же ранены.

Как оказалось позже, стрельбу на "Южмаше" открыл уроженец Одесской области, нацгвардеец Артемий Рябчук, решивший отомстить за систематический буллинг со стороны собратьев, обусловленный его рассказом руководству о драке, которая несколько месяцев назад произошла между сослуживцами.

Также "Телеграф" сообщал, что солдата убийцу, с улыбкой на лице в деталях рассказал, как убивал людей на территории завода, правоохранителям удалось быстро задержать и объявить нацгвардейцу о подозрении.

Теги:
#Днепр #Расстрел #Погибшие #Южмаш
Прощание с погибшими в Днепре
Днепр
Жертв "днепровского стрелка" с почестями провели в последний путь (фото и видео)
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