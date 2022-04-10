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Нерви не витримали: у Кривому Розі чоловік молотком покарав порушника світломаскування

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
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Кривий Ріг вночі у довоєнний час Новина оновлена 10 квітня 2022, 09:49
Кривий Ріг вночі у довоєнний час

Світлові сигнали можуть нести небезпеку

На Дніпропетровщині, яка за минулий день чула на сполох рекордну кількість разів, світломаскування вийшло на новий рівень.

Як повідомляє регіональний Телеграм-канал "Дніпро.Оперативний", у Кривому Розі чоловік під час чергової тривоги радикально вирішив питання з лампочкою сигналізації на одному з автомобілів. Він розбив її молотком.

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У повідомленні зазначають, що на думку чоловіка, маячок сигналізації світив у небо і через нього російська авіація може бомбити.

Зазначимо, що важливість світломаскування важко заперечувати — через прилад нічного бачення видно не лише яскраві софіти реклами, а й вікна. За допомогою світло -сигнали російським загарбникам можуть подавати диверсанти.

Російські війська шукають різні способи, щоб максимально нашкодити українцям — вони мінують побутові предмети, щоби збільшити кількість жертв серед мирного населення. Триває обстріл українських міст — у Харківській, Луганській, Донецькій областях. Наприклад, у Сєвєродонецьку після їхніх обстрілів вщент вигорів під’їзд у п’ятиповерхівці.

Раніше "Телеграф" публікував зведення подій на півдні країни — частину Херсонської області окуповано, ворог продовжує спроби вийти на її кордони, обстрілює Миколаївську область, а на Одещині встановлено довгу комендантську годину.

Теги:
#Кривий Ріг #Сусіди #Сигналізація
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