Нерви не витримали: у Кривому Розі чоловік молотком покарав порушника світломаскування

Світлові сигнали можуть нести небезпеку

На Дніпропетровщині, яка за минулий день чула на сполох рекордну кількість разів, світломаскування вийшло на новий рівень.

Як повідомляє регіональний Телеграм-канал "Дніпро.Оперативний", у Кривому Розі чоловік під час чергової тривоги радикально вирішив питання з лампочкою сигналізації на одному з автомобілів. Він розбив її молотком.

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У повідомленні зазначають, що на думку чоловіка, маячок сигналізації світив у небо і через нього російська авіація може бомбити.

Зазначимо, що важливість світломаскування важко заперечувати — через прилад нічного бачення видно не лише яскраві софіти реклами, а й вікна. За допомогою світло -сигнали російським загарбникам можуть подавати диверсанти.

Російські війська шукають різні способи, щоб максимально нашкодити українцям — вони мінують побутові предмети, щоби збільшити кількість жертв серед мирного населення. Триває обстріл українських міст — у Харківській, Луганській, Донецькій областях. Наприклад, у Сєвєродонецьку після їхніх обстрілів вщент вигорів під’їзд у п’ятиповерхівці.

Раніше "Телеграф" публікував зведення подій на півдні країни — частину Херсонської області окуповано, ворог продовжує спроби вийти на її кордони, обстрілює Миколаївську область, а на Одещині встановлено довгу комендантську годину.